ユニオン・ベルリン、女性コーチへの暴言に激怒：「黙れ！」

ユニオン・ベルリンは土曜日、人気アカウント「The Touchline」の注目投稿（現在は削除）にXで激しく反論した。同クラブは、初陣のマリー＝ルイーズ・エタ監督への攻撃を見過ごさない姿勢を示した。

騒動は、エタ監督のデビュー戦でヴォルフスブルクが2－0とリードした際に起きた。 約150万人のフォロワーを持つX（旧Twitter）のインフルエンサー「The Touchline」は、試合をライブ中継しながら熱狂的な投稿を行った。投稿には大文字で「2-0 ヴォルフスブルク！ ジェナン・ペイチノヴィッチのゴール！ マリー＝ルイーズ・エタはユニオン・ベルリンの監督として最悪のデビューを飾った！」と書かれていた。

この投稿に怒ったユニオン・ベルリンは公式Xで「Sincerely, shut the f*** up（敬意を込めて言うが、黙ってろ）」と反撃した。

投稿は瞬く間に拡散し、コメント欄では「彼を引用すればもっと注目を集められた」との声も。クラブは「負け犬は要らない」と再反論した。

その後、The Touchlineは投稿を削除した。

試合では、ホームのユニオン・ベルリンが苦戦。ヴォルフスブルクは11分、パトリック・ヴィマーの美しいカーブシュートで先制し、前半は追加点こそなかったものの優位に立った。

ハーフタイム後、ヴォルフスブルクはエリクセンの正確なロングパスからペイチノヴィッチが追加点。ユニオン・ベルリンもイリッチのヘディングがポストを叩いた。バークが1–2と追い上げたが、エタ監督のデビュー戦は救えなかった。







