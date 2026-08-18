バルセロナは、ガビとの契約更新に向けた交渉を今後数か月のうちに開始する準備を進めている。スペイン代表の同MFはあと4シーズンの契約を残しているものの、これはクラブ側が選手の残留を強く望み、チーム構想における彼の地位を強化しようとする姿勢を反映した動きであり、時を同じくしてカタルーニャのクラブにはロドリが加入している。

イタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノが伝えたところによると、バルセロナは今後数か月のうちにガビの代理人と契約更新について交渉を始める計画を立てているという。一方で、マンチェスター・ユナイテッドは指揮官マイケル・キャリックの意向を受け、同選手の獲得に関心を示している。

バルセロナがガビとの契約更新に動くのは、彼が現在2030年までクラブと契約を結んでいるにもかかわらずのことだ。その背景には、デコが率いるスポーツ部門とハンジ・フリックが率いるコーチングスタッフが、選手の成長とチーム内での役割に大きな満足感を抱いていること、そしてクラブが彼を将来構想における主軸の一人と位置づけて手放さない姿勢がある。

ガビ本人も移籍を望んでいる様子はない。同選手はバルセロナで大きな幸福感を得ており、下部組織で成長を重ねてトップチームにたどり着いて以来、クラブを自らの家と考えている。また、技術面と人間面の両方で自身の成長に貢献したフリック監督とも強い絆で結ばれている。

ガビはフリックの構想の中で特別な地位を占めており、指揮官は新シーズンのプランで彼を頼りにしている。一方の選手側も、チーム内でさらなる成長を続け、将来的にはより重要なポジション、ひいてはキャプテンマークを腕に巻く立場に到達することを目指している。

マンチェスター・ユナイテッドがガビに関心を寄せているのは、同クラブが中盤の補強に向けて大きく動いたタイミングでのことだ。ユナイテッドはアンドレ・サントスとユーリ・ティーレマンスの獲得に約1億ユーロを費やしており、現時点での最優先事項は左サイドバックの獲得に絞られている。

それでも、バルセロナがユナイテッドにガビ放出への道を開く実際の機会を与える構えを見せている様子はない。クラブのプランは新契約で選手の将来を確保する方向を示しており、それはクラブのスポーツプロジェクトにおける彼の価値を反映した明確なメッセージとなっている。

このように、ロドリのバルセロナ加入がクラブの構想におけるガビの地位を脅かすことはなかったようだ。むしろ、この若きMFへの信頼を確認するようクラブ首脳陣を後押しし、彼の将来を早期に決定づけ、マンチェスター・ユナイテッドの野望に対して扉を閉ざしかねない一手につながっている。