「マンツーマンでプレスをかけず、ボールを奪おうとする際に時として背後のスペースを空けるのは、コーチングスタッフの判断だ。だが、ああいうチーム（コモのようなチーム、編集部注）にスペースを与えれば、相手はますます自信をつける」とフェルナンデスは水曜夜の大敗後に語った。

MFは、それを分析するのは「監督とそのスタッフの仕事だ」とした一方で、より積極的な戦い方を望んでいることものぞかせた。「プレッシャーを受けているときこそ、もっと勇敢にならなければならないこともある。リスクを冒して高い位置からプレスをかけ、相手を苦しめなければならない」とフェルナンデスは続けた。

司令塔ニコ・パスが2得点で際立ったセリエAの相手は、その手本をユナイテッドに示したという。「相手のセンターバックは、僕らの陣内で僕をマークしていた。僕らもチームとしてそうすべきだったが、できなかった。中央で短いパスを多用するああいうチームに、スペースと時間を与えすぎれば、サイドから痛い目に遭わされる」とフェルナンデスは説明した。

コモは開始2分にパスのゴールで先制。ハーフタイム直後の49分にはタソス・ドゥビカスが追加点を挙げた。57分には再びパスが決めて勝負の大勢を決め、76分にハコボ・ラモンが一時4-0とするゴールを奪った時点で、勝敗は決した。ユナイテッドは後半アディショナルタイムにジョシュア・ザークツィーが一矢を報いるにとどまった。

ブルーノ・フェルナンデス、コモ戦で異例の途中交代

「出足をくじかれて相手に早い時間帯に得点を許すのは、これが初めてではない」とフェルナンデスは苦言を呈し、自身とチームメートのパフォーマンスについても「ボールへのプレッシャーはほとんどなく、ボールを持ったときの良い動きもほとんどなかった。僕らにとってうまくいったことはほぼ何もなかった」と自省した。ポルトガル人MFは異例の途中交代となり、67分に後に得点を挙げるザークツィーが代わってピッチに入った。

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1月に解任されたルベン・アモリムの後任として暫定的に指揮を執り、昨季終盤の好調を評価されて続投したキャリック監督は、今季の低調なスタートを受けてますます厳しい立場に置かれている。プレミアリーグでは開幕から7試合でわずか7ポイントにとどまり、早くもトップ4争いから取り残されかねない。チャンピオンズリーグでは、コモ戦の惨敗が3試合目にして2敗目となった。これに先立ち、アトレティコ・マドリーとのアウェー戦でも0-2で敗れている。勝利したのは、CL初出場のサバFKとの初戦（4-0）だけだ。

英メディアの報道によれば、キャリック監督の職は今や差し迫った危機にある。45歳の指揮官は水曜夜、「失望という言葉では足りない。チーム全体とそのパフォーマンスについて、私が100％責任を負う」と語った。クラブ首脳陣から今も支持されていると感じるかと問われると、「これは私のことではない。試合を受け止め、何が起きたのかを見極めることが大事だ。今はそれが最も重要だと思う」と、契約を2028年夏まで残すキャリック監督はTNTに語った。