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ライブ
FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDAFP
Oliver Maywurm
翻訳者：

ユナイテッドの惨敗後に監督批判！ブルーノ・フェルナンデスがマイケル・キャリックの戦術を疑問視

UEFAチャンピオンズリーグ
コモ 対 マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・ユナイテッド
ブルーノ・フェルナンデス
マイケル・キャリック

マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスは、チャンピオンズリーグでコモにアウェーで1-4と敗れた後、マイケル・キャリック監督が指示した戦い方を気に入らなかったことを隠さなかった。

「マンツーマンでプレスをかけず、ボールを奪おうとする際に時として背後のスペースを空けるのは、コーチングスタッフの判断だ。だが、ああいうチーム（コモのようなチーム、編集部注）にスペースを与えれば、相手はますます自信をつける」とフェルナンデスは水曜夜の大敗後に語った。

MFは、それを分析するのは「監督とそのスタッフの仕事だ」とした一方で、より積極的な戦い方を望んでいることものぞかせた。「プレッシャーを受けているときこそ、もっと勇敢にならなければならないこともある。リスクを冒して高い位置からプレスをかけ、相手を苦しめなければならない」とフェルナンデスは続けた。

司令塔ニコ・パスが2得点で際立ったセリエAの相手は、その手本をユナイテッドに示したという。「相手のセンターバックは、僕らの陣内で僕をマークしていた。僕らもチームとしてそうすべきだったが、できなかった。中央で短いパスを多用するああいうチームに、スペースと時間を与えすぎれば、サイドから痛い目に遭わされる」とフェルナンデスは説明した。

コモは開始2分にパスのゴールで先制。ハーフタイム直後の49分にはタソス・ドゥビカスが追加点を挙げた。57分には再びパスが決めて勝負の大勢を決め、76分にハコボ・ラモンが一時4-0とするゴールを奪った時点で、勝敗は決した。ユナイテッドは後半アディショナルタイムにジョシュア・ザークツィーが一矢を報いるにとどまった。

ブルーノ・フェルナンデス、コモ戦で異例の途中交代

「出足をくじかれて相手に早い時間帯に得点を許すのは、これが初めてではない」とフェルナンデスは苦言を呈し、自身とチームメートのパフォーマンスについても「ボールへのプレッシャーはほとんどなく、ボールを持ったときの良い動きもほとんどなかった。僕らにとってうまくいったことはほぼ何もなかった」と自省した。ポルトガル人MFは異例の途中交代となり、67分に後に得点を挙げるザークツィーが代わってピッチに入った。

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

1月に解任されたルベン・アモリムの後任として暫定的に指揮を執り、昨季終盤の好調を評価されて続投したキャリック監督は、今季の低調なスタートを受けてますます厳しい立場に置かれている。プレミアリーグでは開幕から7試合でわずか7ポイントにとどまり、早くもトップ4争いから取り残されかねない。チャンピオンズリーグでは、コモ戦の惨敗が3試合目にして2敗目となった。これに先立ち、アトレティコ・マドリーとのアウェー戦でも0-2で敗れている。勝利したのは、CL初出場のサバFKとの初戦（4-0）だけだ。

英メディアの報道によれば、キャリック監督の職は今や差し迫った危機にある。45歳の指揮官は水曜夜、「失望という言葉では足りない。チーム全体とそのパフォーマンスについて、私が100％責任を負う」と語った。クラブ首脳陣から今も支持されていると感じるかと問われると、「これは私のことではない。試合を受け止め、何が起きたのかを見極めることが大事だ。今はそれが最も重要だと思う」と、契約を2028年夏まで残すキャリック監督はTNTに語った。

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