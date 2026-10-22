「マンツーマンでプレスをかけず、ボールを奪おうとする際に時として背後にスペースを空けるのは、コーチングスタッフの判断だ。ただ、コモのようなチームにスペースを与えれば、相手はますます自信をつける」。フェルナンデスは水曜夜の大敗後にそう語った。

MFは、今回の試合を分析するのは「監督とそのスタッフ」の役割だとした一方、より積極的な戦い方を望んでいることものぞかせた。「プレッシャーを受けているときこそ、もっと勇敢にならなければならないこともある。リスクを冒して高い位置からプレスをかけ、相手を苦しめなければならない」とフェルナンデスは話した。

セリエAの相手は、司令塔ニコ・パスが2得点で際立つ活躍を見せ、ユナイテッドに手本を示したという。「相手のセンターバックは、我々の陣内で私をマークしていた。我々もチームとして同じことをすべきだったが、できなかった。中央で細かいパスを多用するあのようなチームにスペースと時間を与えすぎれば、サイドから痛手を与えられる」とフェルナンデスは説明した。

コモは開始2分にパスのゴールで先制。ハーフタイム明け間もない49分にはタソス・ドゥヴィカスが追加点を挙げた。57分には再びパスが決めて早くも勝負の行方を大きく左右し、76分にハコボ・ラモンが一時4-0とするゴールを奪った時点で、決着は完全についた。ユナイテッドはアディショナルタイムにジョシュア・ザークツィーが一矢を報いるにとどまった。

ブルーノ・フェルナンデス、コモ戦で異例の途中交代

「不意を突かれ、相手に早い時間帯に得点されるのは、今回が初めてではない」とフェルナンデスは苦言を呈し、自身とチームメートのプレーについても「ボールへのプレッシャーはほとんどなく、ボールを持ったときの良い動きもほとんどなかった。ほぼ何もうまくいかなかった」と自省した。ポルトガル人MFは異例の途中交代となり、67分に後に得点を挙げるザークツィーが代わってピッチに入った。

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1月に解任されたルベン・アモリムの後任として当初は暫定的に指揮を執り、昨季終盤の好成績が評価されて続投を認められたキャリック監督だが、今季の低調なスタートを受け、その立場はますます厳しくなっている。ユナイテッドはプレミアリーグ開幕からの7試合でわずか7ポイントしか獲得できておらず、早くもトップ4争いから取り残される恐れがある。チャンピオンズリーグでは、コモ戦の惨敗が3試合目にして2敗目となった。これに先立ち、イングランドのチームはアトレティコ・マドリーにも敵地で0-2と敗れていた。勝利したのは、CL初出場のサバフFKを4-0で下した初戦だけだ。

イングランドのメディアによると、キャリック監督の職は今や差し迫った危機にある。45歳の指揮官は水曜夜、「非常に残念だ。チーム全体とそのパフォーマンスについて、私が100％責任を負う」と語った。クラブ首脳陣の支持をまだ感じているかと問われると、「これは私のことではない。試合を振り返り、どのような展開だったかを見極めることが大切だ。今はそれが最も重要だと思う」と、2028年夏まで契約を残すキャリック監督はTNTに語った。