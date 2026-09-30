ロイ・キーンは、プレミアリーグ機構がマンチェスター・シティを100件以上の財務規定違反で有罪と認定した決定を受け、もし自分がシティの一員としてプレーしていたなら、チームで獲得したメダルを「ゴミ箱に入れる」と語った。

プレミアリーグ機構は火曜日、マンチェスター・シティが2009年から2018年にかけて、クラブの商業収入を8億3000万ポンド（10億8000万ドル）水増ししたとして有罪であることを認定した。

プレミアリーグ機構の最高経営責任者リチャード・マスターズは、クラブが「ほぼ10年にわたり組織的にプレミアリーグの規則を破っていた」と述べた。

クーラ・フォーラム





元マンチェスター・ユナイテッドの伝説的選手キーンは、その期間にシティの一員としてプレーしていたなら獲得していたであろうメダルのいずれも保持するという考えを拒否した。キーンはITV Sportに対し、次のように語った。「もし自分が選手だったら、これらのメダルは100パーセント、ゴミ箱に入れる。もちろんそうする。これは不正行為だ」。

そして、こう付け加えた。「彼らはピッチ上でそれを勝ち取った。なぜなら不正行為が行われていたからだ」。

さらに続けた。「彼らは、それが多くの人々に害を及ぼすと分かっていた。それでも彼らはそれをやった」。

マンチェスター・シティはいかなる違反行為も否定しており、この決定に「驚いている」と述べた。クラブは判決に対して10月2日の金曜日まで上訴する猶予を持っている。

2009年から2018年にかけて、マンチェスター・シティはプレミアリーグ3度の優勝に加え、FAカップと、リーグカップ3度のタイトルを獲得した。

クラブの従業員に向けた映像メッセージの中で、マンチェスター・シティの最高経営責任者フェラン・ソリアーノは、この決定が「プレミアリーグ機構による陰謀論」の結果であると述べた。

そして、こう付け加えた。「この件は長期間にわたって続いてきた。だからこそ、我々に対するプレミアリーグ機構の主張のすべてが、たった一つの虚偽の告発に基づいていることを、我々自身に思い起こさせることが重要だ。それは、オーナーの個人資産が何らかの形で、そして秘密裏に、アブダビの一部のスポンサーを介してクラブに移されたというものだ」。