ユナイテッドがイタリアからコンティ獲得へ歴史的オファー

イタリアの報道各社は本日月曜日、新シーズンに向けてアル・イッティハドの監督就任が噂されていたアントニオ・コンテ氏について新たな展開を報じた。

ナポリは今月上旬、コンテ氏との契約を合意で解除したと発表。サウジアラビアからの関心も高い中、同監督は複数オファーを検討できる状況だ。

イタリア紙『コリエレ・デロ・スポルト』によると、クラブ経営陣はコンテ氏に強い関心を寄せているものの、現時点では正式オファーを提示していない。

同紙によると、クラブ幹部は金銭面でもプロジェクト面でも破格かつ最高水準の条件を提示し、サウジアラビア・ロシェンリーグへの挑戦を説得する構えだ。

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ただ、コンテ氏はかねて希望していたイタリア代表監督の座が空く場合、そちらを最優先するとされる。

しかし、イタリアサッカー連盟から具体的な動きがない一方、サウジアラビア側が真剣に交渉を進めているため、現時点では同国での監督就任が最も現実的な選択肢だと同紙は指摘した。

ポルトガル人のセルジオ・コンセイソンとの契約を終了したクラブは、来季を率いる新監督探しを継続。経営陣は国内外の大会で戦える世界最高峰の指揮官招聘を最優先している。