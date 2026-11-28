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アル・イテハドに所属するモロッコ人FWユセフ・エン＝ネシリが、ネオム戦でゴールの感覚を取り戻した。11月27日（金）夜、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第13節で、チームを1-0の勝利に導いた。

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エン＝ネシリはこの試合をベンチからスタートしたが、イェンス・フィッシング監督は後半開始と同時にナイジェリア人FWジョージ・イレニケナに代えて彼を投入した。こうしてモロッコ人ストライカーには、違いを生み出す力を示す新たなチャンスが巡ってきた。ただ、55分には決定機を逃している。

この場面は、ムハンナド・アル・シャンキーティがゴール前にクロスを送ったものだった。しかしエン＝ネシリのシュートはクロスバーに阻まれ、ネットを揺らすことはできなかった。うまく生かしていれば、早い段階でリードを広げられたはずのシーンだった。

それでもモロッコ人ストライカーは諦めなかった。75分、フセム・アワールの正確なクロスに高く跳び上がり、ヘディングでゴールに流し込んで汚名を返上した。これが決勝点となり、アル・イテハドは貴重な勝ち点3を獲得。勝ち点を27に伸ばし、順位表で4位に浮上した。

ネオムはエン＝ネシリの「お得意様」

このネオム戦のゴールで、エン＝ネシリはアル・ディルイーヤ戦、アブハ戦と続いていた直近2節の無得点に終止符を打った。今季のロシュン・サウジリーグでは12試合で8ゴールとなり、アル・イテハドの攻撃陣において影響力のある選択肢であり続けている。

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あわせて読みたい：ベンチスタートから今夜の主役に、エン＝ネシリがネオム撃破の秘訣を明かす！

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しかし、このモロッコ人ストライカーの記録で最も注目すべきは、直近の対戦相手に関するものだ。データ会社『オプタ』によると、ネオム戦での通算3点目となったこのゴールにより、ネオムはサウジ・プロフェッショナルリーグでエン＝ネシリに最も多く得点を許したチームとなった。

エン＝ネシリは昨季の両チームの対戦で2ゴールを挙げていた。アル・イテハドは第29節のその試合に3-4で敗れたが、彼は今季も再びネオムのゴールを破り、同チームを相手に際立った得点記録を持っていることを証明した。

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このモロッコ人ストライカーの存在感はネオム戦に限ったものではない。2026年初めに加入して以来、アル・イテハドではロシュン・サウジリーグ25試合に出場し、通算14ゴールを記録している。

エン＝ネシリとイレニケナによる攻撃陣の競争

アル・イテハドのコーチングスタッフは、エン＝ネシリとナイジェリア人FWジョージ・イレニケナに前線を託しており、試合ごとの状況に応じて先発と途中出場を入れ替えながら起用している。

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ネオム戦でエン＝ネシリは、ベンチスタートであっても影響力を失うわけではないことを証明した。後半およそ30分で試合を決め、アル・イテハドにリーグ順位を押し上げる勝利をもたらしたことで、チームの攻撃における最も頼れる選択肢の一つとしての価値を改めて示した。