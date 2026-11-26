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サウジアラビアのアル・イテハドに所属するモロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリは、11月27日金曜日に行われるロシュン・リーグ第13節のネオム戦に臨む。攻撃面での好調を維持し、チームの新たな勝利に貢献することが期待されるなか、この一戦は彼にとって、単にゴール数を1つ積み上げる以上の個人的な挑戦となる。

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このモロッコ人ストライカーにとって、今回の対戦は特別な意味を持つ。昨シーズンもネオム相手に活躍しており、2026年2月にアル・イテハドへ加入して以来、最も多くゴールを奪っている相手の一つとなっているからだ。エン＝ネシリにはこの記録をさらに伸ばし、サウジアラビアのリーグでのキャリアにおいて単独の得点記録を打ち立てるチャンスが巡ってきた。

ネオム、不名誉な新記録まであと1ゴール

現在、エン＝ネシリに最も多くゴールを許しているチームのリストで、ネオムはアル・イッティファク、アル・ファイサリー、アル・フェイハと並んで首位に立っている。このモロッコ人ストライカーは、これらのクラブからそれぞれ2ゴールずつを奪っている。つまり、金曜日の試合でゴールを決めれば、ネオム相手の通算得点は3となり、ネオムはアル・イテハドでのロシュン・リーグ挑戦が始まって以来、彼に最も多くゴールを許したチームとなる。

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これは単なるクラブ間の統計上の順位にとどまる話ではない。さまざまな相手に繰り返し爪痕を残せることを証明する、エン＝ネシリにとってのチャンスでもある。とりわけ、彼のゴールは特定のチームに偏っておらず、複数のクラブに分散しており、サウジアラビアでのキャリアにおける得点の幅広さを物語っている。

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エン＝ネシリの数字：アル・イテハドで続く好調

このモロッコ人ストライカーは、アル・イテハド加入以来、目を見張る数字を残している。ロシュン・リーグでは24試合で13ゴールを記録しており、その得点ペースはチームに効果的な攻撃の解決策をもたらす能力を示している。

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エン＝ネシリは昨シーズン、13試合で6ゴールを挙げた。今シーズンは11試合で7ゴールと得点ペースを上げており、チーム加入当初と比べてゴール前での決定力が増している。

彼のゴールは9つの異なるクラブから生まれている。ネオム、アル・イッティファク、アル・ファイサリー、アル・フェイハからそれぞれ2ゴールを奪い、アル・ヒラル、アル・タアーウン、アル・リヤド、アル・カーディシーヤ、アル・ホルードからはそれぞれ1ゴールを挙げている。

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こうした数字が、エン＝ネシリにとってネオム戦の重要性をさらに高めている。この試合で、お気に入りの「獲物」リストで並ぶ3チームから抜け出せるうえ、今シーズンのゴール数をさらに積み上げることもできるからだ。勝ち点獲得を狙うアル・イテハドと、ゴールを奪い続けたいモロッコ人ストライカー。この一戦は、彼が攻撃面での価値を改めて示し、ロシュン・リーグでのキャリアにさらなる足跡を刻む新たな機会となる。