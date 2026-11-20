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ユヴェントスのジョヴァンニ・カルネヴァーリCEOが、来年1月の移籍市場での補強をめぐり、厳しい現実を語った。主力選手の負傷が相次ぎ、戦力の補強が必要だと認める一方、財政上の制約が引き続きクラブの動きを左右していると明かした。

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サッカーの枠を超えてユヴェントスのブランドを築く

カルネヴァーリはトリノのクラブに加わったことに大きな誇りを示し、ユヴェントスを現代サッカーの先駆者と称えた。66歳の誕生日に語ったCEOは、欧州の強豪の一員となった喜びを隠さず、自身にとって非常に光栄なことだと表現した。カルネヴァーリにとってユヴェントスに加わることは、サッカー界に絶えず高い基準を示してきた組織に身を置くことを意味する。

「ここにいることを誇りに思う。先進的なクラブだと分かった。ユーヴェは長年にわたり、サッカー以外にも多くの機会を生み出せると考え、先を見据えてきた」とカルネヴァーリは説明した。『トゥットスポルト』が伝えている。

カルネヴァーリが明かす補強の厳しい現実

話題はすぐに厳しい財政事情へと移った。イタリア国内と欧州で最高のタイトルを争うことを求められる一方、クラブ幹部は事実上身動きが取れず、頂点に立つために通常必要となる大物選手の獲得に多額の資金を投じることが禁じられている。カルネヴァーリは、和解合意がもたらす厳しい影響を明かし、過去の経営判断の誤りが補強を制限していると認めた。

「我々にとって主な困難の一つは和解合意に関係している。選手に大きな投資をしたくても、できない。スポーツ面で結果を出すには、優れた選手に投資できなければならないため、これは困難だ。クラブは資本増強を行った。それは、長年の間にいくつかの過ちがあったことを意味する」とカルネヴァーリは認めた。

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1月の移籍市場への対応

こうした財政上の制約があるとはいえ、ユヴェントスにとって冬の移籍市場で動かないという選択肢はほとんどない。相次ぐ負傷により、ルチアーノ・スパレッティ監督のチームは重要なポジションで選手層が薄くなっている。 ケナン・ユルディズの離脱 に加え、マヌエル・ロカテッリとケフラン・テュラムも深刻な問題で離脱し、クラブ幹部は選手層を見直さざるを得なくなった。カルネヴァーリはスポーツディレクターのフレデリック・マッサーラ、スパレッティ監督と緊密に連携し、財務規則に違反せず、費用を抑えてトップチームを強化する方法を探っている。

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CEOは、2カ月後に見込まれるクラブの動きについて、過度な約束を避けた。ファンを失望させかねない大げさな発言ではなく、懸命な仕事とプロ意識を重視する姿勢を示した。「自信はあるが、時間が必要だ。プロ意識と意欲は保証するが、特別なことは何も約束しない」とカルネヴァーリは述べた。

スパレッティ監督にとって優先度の高い補強

コーチングスタッフは、冬に最も必要な補強をすでに見極めている。スパレッティ監督が求める戦術の柔軟性を確保するため、新たなストライカーと左サイドバックの獲得を最優先としている。新たなMFの獲得も検討されるが、その判断はテュラムとロカテッリについて医療スタッフが見込む復帰時期に大きく左右される。両選手の復帰が遅れれば、中盤の戦力を維持するため、カルネヴァーリは移籍市場で工夫を凝らした解決策を探す必要に迫られるかもしれない。

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獲得だけでなく、クラブは収支の均衡を図り、新戦力を迎える余地をつくるため、スカッドの整理も検討している。コンティナッサの練習場では、現在のチームにはサイドアタッカーが多すぎるとの見方がある。余剰戦力を放出できれば、1月末の移籍市場閉幕までにスパレッティ監督が優先する補強対象を確保するための、わずかな財政的余裕が生まれる可能性がある。放出への対応も、新戦力の獲得と同じくらい重要になる。