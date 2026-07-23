ユヴェントス、GK補強の第一候補は引き続きスパレッティお気に入りのマルティネス　デ・ヘア獲得の可能性もなお残る

ユヴェントスでは、GKをめぐる問題が依然として未解決のままだ。前季の大きな弱点を解消するうえで極めて重要なテーマであり、それはチャンピオンズリーグ出場権を逃した一因にもなった。ルチアーノ・スパレッティのリスト最上位にいるのは、引き続きエミリアーノ・マルティネスだ。アストン・ヴィラとの交渉は決して簡単ではないが、Sisalのベッティングアナリストは依然として自信を見せており、ディブのユヴェントス移籍に2.00倍のオッズを付けている。





一方で、トッテナムのグリエルモ・ヴィカーリオに可能性があるかを見極めるのを待ちながら、ダビド・デ・ヘアにつながるルートも依然として残っており、こちらはオッズ5.00倍。さらに、アリソンのイタリア復帰という仮説は6.00倍となっている。新戦力の名前はさておき、William Hillのオッズを分析すると、かなり可能性が高いとみられているのがミケーレ・ディ・グレゴリオの退団だ。この予想には1.35倍のオッズが付いている。つまりユーヴェの再建は、まさにゴールマウスから始まろうとしている。狙いは、前季を踏まえて再びGKのポジションでも刷新を迫られる事態を避けることにある。



































