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ユヴェントスにはU-21イタリア代表でゴールを決めたジェフ・エカトルが戻る。一方、1カ月後の負傷からの復帰を見据えてボールを使った練習を再開したケナン・ユルディズを待っている。

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一方、ユヴェントスの幹部は次の冬の移籍市場に向け、水面下で動き続けている。

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、計画しているのはルチアーノ・スパレッティ監督が率いるチームへの3選手の補強。左サイドバック、ミッドフィールダー、フォワードを1人ずつ獲得する方針だ。

獲得候補の最上位には、国外でプレーする3選手がいる。マンチェスター・シティ所属のフランス・アルジェリア系選手、ラヤン・アイト＝ヌーリ（2001年生まれ）、マルセイユ所属のデンマーク人、ピエール＝エミール・ホイビュア（1995年生まれ）、アトレティコ・マドリー所属のノルウェー人、アレクサンダー・セルロート（1995年生まれ）だ。

代替候補として、左サイドバックにはバルセロナ所属のスペイン人、アレハンドロ・バルデ（2003年生まれ）、またはトッテナム所属のイタリア人、デスティニー・ウドジェ（2002年生まれ、元ウディネーゼ、ヴェローナ）が挙がる。

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中盤では、サッスオーロ所属のフランス人、ダリル・バコラ（2007年生まれ）が候補。ただし、こちらは来季に向けた将来への投資という性格がより強い。

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攻撃陣では、モナコ所属のアメリカ人、フォラリン・バログン（2001年生まれ）、アタランタ所属のイタリア人、ジャンルカ・スカマッカ（1999年生まれ）、またはアル・カーディシーヤ所属のイタリア・アルゼンチン系選手、マテオ・レテギ（1999年生まれ）が候補に挙がる。ただし、レテギの獲得には高額な年俸という障害を乗り越える必要がある。

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、3選手の獲得は容易ではなく、その理由は財政面だけではないと説明する。発表されたばかりの増資によって、財政面の問題は緩和できる可能性がある。

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実際、ユヴェントスは所属選手が多すぎる状態で、すでに複数の選手が登録メンバーから外れている。アルカディウシュ・ミリク、負傷しているマヌエル・ロカテッリ、ケフラン・テュラム、カミル・グラバラに加え、エドン・ジェグロヴァとダニエレ・ルガーニはUEFAの登録メンバーから外れており、ヨーロッパリーグでは起用できない。

要するに、コンティナッサには空いているロッカーがない。そのため、最高経営責任者（CEO）のジョヴァンニ・カルネヴァリは、まず選手の放出から着手しなければならない。その一方で、CEOはテクニカルディレクターのフレデリック・マッサーラ、スポーツディレクターのマルコ・オットリーニとともに、ベンチとサポーターの要望に応えるべく移籍市場を探っている。