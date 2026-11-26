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勝利こそがすべてだ。しかも、オモニア・ニコシアに先制された際にスタジアムで起きたブーイングを、4ゴールで黙らせられたのならなおさらだ。もちろん、ブーイングは当然だった。ユヴェントスの最初の30分間は目を疑うような内容だった。先週日曜日のヴェネツィア戦で見たものの色あせた再現だったが、キプロスのチームにゴールを許したことで、そのひどさは何倍にも増した。

しかし、その後ユヴェントスは反撃した。夜は楽しいものになっただけでなく、明るい材料を得るための貴重な試合にもなった。まずは、これまで出場機会が限られていたイタリア人選手3人、カンビアーゾ、エカトル、ガッティのプレーに沸き起こった「イタリア万歳」の声だ。3人とも素晴らしく、コンセイソンも良かった。スパレッティ監督はこれまで、この4人の起用に慎重だった。ヨーロッパリーグの次ラウンド進出を早々に決めた今、考えを変えるかもしれない。

続いて、選手たちを一気に採点しよう。まずはネト。飛び出しは散々で、かつてなら「ボールに触れずに飛び出した」と表現されたようなプレーだった。その前に陣取った守備陣の3人は、順位が自然と決まる。金メダルはチームを引っ張り、精神的支柱にもなったガッティ。銀は荒削りながら、まずまず効果的だったケリー。銅は中央の要としての役割に居心地の悪さを見せたルクミだ。

中盤では往年のカンビアーゾが戻ってきた。献身的にプレーをつなぎ、ゴール前でも決定的な仕事をした。持ち前の柔軟性を発揮して、まず右サイド、次いで左サイドで存在感を示した。後半に左へ移ったのは、極めて期待外れだったカバルに代わって入ったチェリクのために場所を空けたからだ。

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一方、中央の防波堤は理解しがたい出来だった。ドウグラス・ルイスとサールはピッチを歩き回り、ミスや単純なパスを重ねた。2人とも及第点には届かない。その姿を見れば、近ごろコープマイネルスが欠かせない存在になっている理由が、いっそう明白になった。

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前線では、4点目を美しいゴールで飾ったボガが高評価だ。エカトルも良く、コンセイソンは非常に良かった。小柄なポルトガル人選手は大きなプレーを披露し、スパレッティ監督がその起用をためらってきた理由が、ますます分からなくなった。

時に矛盾する発言として表れる指揮官の考えについて言えば、エカトルは監督が夢見るセンターフォワードではないだろう。そもそも、その条件に当てはまるのはオシムヘンだけだ。それでもエカトルは、求められる特徴をすべて備えた非常に有望な20歳である。となれば、自然と疑問が浮かぶ。今、30歳のソルロートを選ぶべきか。それとも、この先のエカトルに賭けるべきか。さて……。

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その後、マッケニー、コープマイネルス、ヴォルテマーデが投入されると、ユヴェントスは残りの時間を危なげなく進めた。試合を決定づけ、ヨーロッパリーグのG8入りへの切符も手中に収めた。あとはリーグ戦とコモへの遠征に目を向けるだけだ。もともと難しい一戦だが、ファブレガス監督のチームには休養時間が48時間多いため、さらに厳しいものになる。

スパレッティ監督は前日の記者会見で、この点に言及するだろうか。言及すべきだろう。数字も、日程も、そしてヨーロッパリーグの過酷なスケジュールも、軽く考えてはならないという単純な事実を、改めて示すために。