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ユヴェントスは複数の選手の退団が迫るなか、来夏にGK陣の大幅な刷新を計画している。グリエルモ・ヴィカーリオの信頼できる控えを確保するため、フロジノーネの有望株ロレンツォ・パルミザーニが獲得の最優先候補に浮上した。

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ユヴェントス、GK陣の大幅刷新を計画

ユヴェントスは夏の移籍市場を前に、GK陣の大幅な再編を準備している。複数の選手が退団する見通しを受け、イタリアのクラブは新たな戦力を求めて積極的に市場を調査している。

『トゥットスポルト』によると、ヴィカーリオは不動の正GKの座を維持する見込みだ。しかし、イタリア代表GKを支える顔ぶれは大きく変わることになる。最高経営責任者（CEO）のジョヴァンニ・カルネヴァーリとチーフ・フットボール・オフィサーのフレデリック・マッサーラは、すでに重要な準備を進めている。最大の目的は、来季の全大会を通じてヴィカーリオを支えられる、実力と信頼性を兼ね備えたGK２人を揃えることだ。

パルミザーニが最優先候補に浮上

フロジノーネの有望株パルミザーニが、ユヴェントスの補強候補リストの最上位に浮上した。高く評価されるこの若手GKは、以前から夏の移籍市場でユヴェントスへの移籍が取り沙汰されており、クラブの関心はさらに強まっている。

パルミザーニは最近、2031年までの新たな長期契約を９月に結び、当面はフロジノーネに残ることを決めた。しかし、この長期の契約延長にもユヴェントス首脳陣の意欲はまったく揺らいでいない。

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検討されている案の一つは、１月に完全移籍での獲得に合意した上で、GKをレンタル移籍という形でチョチャリーアに残し、今季を終えさせるというものだ。同じクラブからDFフェデリコ・ガッティを獲得した際に成功した手法を踏襲することになる。

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GK３人がトリノを去る見通し

新戦力の獲得が急務となっているのは、控えGKが相次いで退団する見通しだからだ。カミル・グラバラは９月に十字靭帯を断裂しており、ヴォルフスブルクに戻ることになる。そのため、ユヴェントスが1150万ユーロの買い取りオプションを行使しないのは当然だろう。

さらに、ネトも今季終了後にクラブを去る見込みだ。このベテランのブラジル人GKは緊急時の控えとしてのみ獲得されており、短期の在籍期間が延長されることはない。

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カルロ・ピンソーリョもトリノを去る可能性がある。長年在籍するGKは３月に37歳を迎え、クラブ首脳陣は再度の契約更新の可能性は極めて低いと考えている。

国外の候補も積極的に調査

国内ではパルミザーニが最優先候補だが、ユヴェントスはチーム強化に向けて国外の代替候補も積極的に探している。カルネヴァーリとマッサーラは、求める条件に最も合う選手を確保するため、世界各地の市場を幅広く調査している。

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コリチーバのペドロ・モリスコは、カルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表に初選出されたことを受け、補強候補として強く注目されている。この若い南米出身選手は、将来に向けて興味深い、高い可能性を秘めた選択肢だ。一方、クラスノダールの正GKスタニスラフ・アグカツェフも、ユヴェントスのスカウトが注意深く視察している。