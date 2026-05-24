ユヴェントス、乱戦ダービー敗北でCL出場逃す

ユヴェントスは日曜、トリノとの「デルビー・デッラ・モーレ」で2点リードを逃し引き分け、セリエAを6位で終えた。来季チャンピオンズリーグ出場は絶たれ、ヨーロッパリーグ出場権のみ獲得。

試合前から混乱は深刻で、スタジアム外で両サポーターが衝突しキックオフは1時間以上遅れた。頭部に重傷を負ったユヴェントスファンは日曜日に手術を受け、命に別状はない。

ユヴェントス陣内も緊張が走った。ウォーミングアップ中、クラブの過激派が選手に試合中止を要求したが、結局は予定通りキックオフ。テウン・クープマイナーズは70分に途中出場した。

試合ではユヴェントスが優位に立ち、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの2得点で2－0とリードした。

しかしトリノは諦めず、60分を過ぎたころチェザーレ・カサデイのヘディングで1点差に迫り、流れを変えた。

ユヴェントスは徐々に主導権を失い、トリノの攻撃はさらに威力を増した。そして後半44分、チェ・アダムスが同点弾をマーク。スタジアムは熱狂に包まれた。

試合終了前に他会場の結果が判明し、ユヴェントスは試合中にチャンピオンズリーグ出場権の獲得が不可能になった。勝利しても出場権はASローマとコモに譲る状況で、結局2-2の引き分けに終わった。