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ユヴェントスはラツィオのMFケネス・テイラー獲得に向け、1月に4000万ユーロのオファーを準備している。ニューカッスル・ユナイテッドを含むプレミアリーグの4クラブとの争奪戦を制したい考えだ。24歳のオランダ代表は、ラツィオの予想外のセリエA首位浮上を支え、欧州で特にスカウトの注目を集める選手の一人となっている。

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獲得争いでユヴェントスが先行

TEAMtalkによると、テイラー獲得に向けた動きで最も進んでいるのはユヴェントスで、冬の移籍市場で4000万ユーロを提示し、イングランド勢の競争を退けたい考えだ。ニューカッスル、ブレントフォード、ボーンマスがいずれもこのオランダ人MFに関心を示し、ブライトンも動向を注視している。ボーンマスは アレックス・スコットが退団する可能性 に備え、獲得に向けた動きを着実に進めている。

急成長に欧州のクラブが注目

テイラーは1月にアヤックスから1700万ユーロでローマに加入したばかりだが、イタリアのサッカーに驚くほど早く適応した。今季ここまでラツィオのセリエA全試合に先発し、ゴールとアシストで貢献。 チームは堂々と首位に立っている 。

オランダから移籍して以来、ラツィオで公式戦33試合に出場し、5ゴール4アシストを記録。落ち着いた試合運びでテンポをコントロールし、ボールを前方へ運ぶ力や、後方から攻め上がって得点を狙う姿勢が評価され、イタリアとイングランドのクラブの補強担当者から注目を集めている。

ガットゥーゾ監督、幹部から主力残留の確約

ユヴェントスの積極的な姿勢 や プレミアリーグ勢からの関心の高まり にもかかわらず、1月の退団は極めて考えにくい。同メディアによると、ラツィオの幹部はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に対し、クラブがセリエA優勝争いの渦中にいる間は、シーズン途中に主力を売却しないとすでに約束している。

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さらに重要なのは、テイラー本人も今季をイタリアの首都で終える意向をコーチ陣に伝えたと報じられていることだ。契約は2030年まで残っており、交渉ではラツィオが主導権を握る。好調が続けば、4000万ユーロという評価額も上がる一方だ。古巣アヤックスも移籍金の10％を受け取る売却条項を保持しており、将来的に移籍が実現すれば、多額の収入を得ることになる。

2027年夏に争奪戦か

ラツィオが売却を拒み、テイラーもガットゥーゾ監督の下で優勝争いを続ける決意を固めているため、ユヴェントスとプレミアリーグの4クラブにとって、冬の移籍市場は思い通りに進まない見通しだ。ラツィオが国内での好調を維持しようとする中、イタリアとイングランドのクラブは今後数カ月にわたり、テイラーの成長を注意深く追い続けるだろう。激しい入札合戦が起きるとすれば、2027年夏の方がはるかに現実的だ。