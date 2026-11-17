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アトレティコ・マドリーとのダヴィドとセルロートのトレード案だけではない。ユヴェントスは攻撃陣の補強に向け、別のトレードも検討している。

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ルチアーノ・スパレッティ監督は、次の冬の移籍市場に向けて生粋のセンターフォワードを要求しており、ユヴェントスの幹部はすでにその要望に応えるべく動き始めている。

候補の一人がノルウェー代表のアレクサンダー・セルロート（1995年生まれで、次の12月5日に31歳を迎える）だ。所属先のアトレティコ・マドリーには、昨夏の移籍市場最終日にジョナサン・ダヴィドが2500万ユーロの買い取りオプション付きレンタルで加入している。

これまでに、リール出身で2000年生まれのカナダ代表ダヴィドは、指揮官の「チョロ」・シメオネ監督率いるチームで11試合、計436分間プレーし、3得点2アシストを記録。一方、シメオネ監督はセルロートを今季6試合で計155分間起用しているが、得点もアシストも記録していない。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスが攻撃陣の補強で検討するもう一つの案は、モナコとのフォラリン・バログンとエドン・ジェグロヴァのトレードだ。

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ジェグロヴァは2025年夏、1550万ユーロに最大300万ユーロのボーナスを加えた条件でリールからトリノに加入。度重なるケガに現在も苦しむ1999年生まれのコソボ代表は、ここまでユヴェントスで36試合に出場し、2得点2アシストを記録している。ジェグロヴァはユヴェントスと2030年6月まで契約を結び、年俸は手取りで250万ユーロだ。

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控えとしての扱いにうんざりしているジェグロヴァは1月の移籍を望み、モナコへの加入に前向きだ。一方、モナコではバログンも現状に不満を抱いており、出場機会が少ない。今季は7試合で計230分間プレーし、1得点。エヴァートンへの移籍が実現しなかった後、同じポジションのドイツ人新星パリス・ブルンナーに出場機会を阻まれている。

ユヴェントス加入という選択肢は、2023年夏の移籍市場でアーセナルから3000万ユーロで加入した2001年生まれのアメリカ代表バログンにとって、非常に魅力的なものだ。

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バログンはそれ以来、モナコで98試合に出場し、32得点13アシストを記録。同クラブとの契約は2028年6月までで、年俸は手取りで約350万ユーロだ。

ユヴェントスが獲得に関心を示すのは、モナコが買い取り義務のないレンタルを受け入れる場合に限られるという。完全移籍での獲得に4500万～5000万ユーロを投じる前に、セリエAでのプレーを見極めたい考えだ。