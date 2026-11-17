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アトレティコ・マドリーとのダビドとセルロートの交換だけではない。ユヴェントスは攻撃陣の補強に向け、別の交換案も検討している。

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ルチアーノ・スパレッティ監督は次の冬の移籍市場に向けて、本職のセンターフォワードを求めている。ユヴェントスの幹部は、指揮官の要望に応えるべく、すでに動き始めた。

候補の一人がアトレティコ・マドリー所属のノルウェー代表アレクサンダー・セルロート（1995年生まれで、次の12月5日に31歳となる）だ。アトレティコには昨夏の移籍市場最終日、ジョナサン・ダビドが2500万ユーロの買取オプション付きレンタルで加入した。

ここまで元リール所属の2000年生まれのカナダ代表ダビドは、チョロ・シメオネ監督率いるチームで11試合に出場し、計436分のプレーで3ゴール、2アシストを記録。一方、シメオネ監督がセルロートを起用したのは今季6試合、計155分 にとどまり、ゴールもアシストもない。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスが攻撃陣の補強で検討するもう一つの案は、モナコとのフォラリン・バログンとエドン・ジェグロヴァの交換だ。

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ジェグロヴァは2025年夏、1550万ユーロに最大300万ユーロのボーナスを加えた移籍金でリールからトリノにやって来た。度重なる負傷を経た1999年生まれのコソボ代表は、ここまでユヴェントスで36試合に出場し、2ゴール、2アシストを記録している。ジェグロヴァとユヴェントスの契約は2030年6月までで、年俸は手取り250万ユーロだ。

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控えとしての扱いにうんざりしているジェグロヴァは1月の移籍を望み、モナコへの加入に前向きだ。一方、モナコではバログンも現状に満足していない。イングランドのクラブ、エヴァートンへの移籍が実現せず、ドイツの新星パリス・ブルンナーに同じポジションで出場機会を阻まれ、今季は7試合で計230分の出場、1ゴールにとどまっている。

2023年夏の移籍市場でアーセナルから3000万ユーロで加入した2001年生まれのアメリカ代表バログンにとって、ユヴェントス行きは非常に魅力的だ。

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バログンはそれ以来、モナコで98試合に出場して32ゴール、13アシストを記録。契約は2028年6月までで、年俸は手取り約350万ユーロだ。

ユヴェントスが関心を示すのは、モナコが買取義務のないレンタルを受け入れた場合に限られる見込みだ。完全移籍で獲得するために4500万～5000万ユーロを投じる前に、セリエAでバログンを試したい考えだ。