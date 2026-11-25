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ユヴェントスがブルーノ・フェルナンデスの獲得を巡り、ミランと争っている。

『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスの幹部は、マンチェスター・ユナイテッドとの契約が2027年6月に満了するポルトガル人MFに関心を示している。マンチェスター・ユナイテッドには契約をさらに1シーズン延長できるオプションがあり、契約更新に向けた交渉も行われていたが、選手本人が交渉に待ったをかけた。「今はふさわしい時期ではない。ブルーノ・フェルナンデス本人はこう語った。今は試合に勝つことだけに集中しよう。その後で、私の契約について改めて話し合える。今は重要なことではない」

今シーズン終了後に移籍金なしで獲得できる場合には、ミランも獲得に関心を示しているとされる。ポルトガル人監督のルベン・アモリムは、ブルーノ・フェルナンデスと同じ代理人事務所に所属している。フェルナンデスは、かつてノヴァーラ、ウディネーゼ、サンプドリアでプレーしたイタリアへの復帰を前向きに考えているという。

また、古巣スポルティングCPへの復帰も否定していない。同クラブは今夜、ホームでマンチェスター・ユナイテッドとチャンピオンズリーグで対戦する。「スポルティングへの復帰の可能性を閉ざすことは決してない」とブルーノ・フェルナンデスは語り、「私の心の中で、常に特別な場所を占めるクラブだ」と続けた。

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一方で、サウジアラビアやアメリカのメジャーリーグ・サッカー など、欧州以外からのオファーには関心がなさそうだ。

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1994年生まれのブルーノ・フェルナンデスは、2020年冬の移籍市場でスポルティングCPから6500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドに加入した。それ以来、マンチェスター・ユナイテッドで342試合に出場し、レッドデビルズの一員として113ゴール、111アシストを記録。しかし、獲得したタイトルはFAカップとイングランドのリーグカップ、それぞれ1度ずつにとどまる。

ユヴェントスにとって獲得候補となるのは、来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合に限られるとみられる。昨季にも、質の高い別のポルトガル人MFで同様のことがあった。ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーへ移籍したベルナルド・シウバだ。

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ユヴェントスは攻撃陣でもポルトガル人選手に注目しており、グスタヴォ・ヴァレラの動向を注意深く追っている。ヴァレラはインスタグラムでユヴェントスのフォローを外した。自身を巡る噂が過熱するのを避けるためでもある。2005年生まれのヴァレラは、セリエAで11試合に出場して11ゴールを挙げ、得点ランキング首位に立つ。モンツァとの契約は2030年6月まで。昨夏、250万ユーロと最大100万ユーロのボーナスでベンフィカから加入した。ベンフィカは将来の再売却額の20％を受け取る権利と、今後のオファーに同額で応じる権利を持つ。ヴァレラにはインテル、ユヴェントス、ナポリ、トッテナムが関心を示しており、1月の獲得競争では2500万ユーロが基準額に設定されている。

一方、もう一人のポルトガル人選手、フランシスコ・コンセイソンは、木曜夜にトリノのスタジアムで行われるキプロスのオモニア・ニコシアとのヨーロッパリーグのホームゲームで先発復帰する見込みだ。