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今季、ユヴェントスはヨーロッパリーグを現実的な目標に据えている。オモニア・ニコシア戦は、決勝トーナメント１回戦への直接進出を意味するリーグフェーズ上位８位以内の座を固めるうえで、決定的な一戦となる可能性がある。

試合前に『Sky』の取材に応じたのは、スポーツディレクターのリッキー・マッサーラ氏だ。クラブが欧州で示すべき存在感について語ったほか、次の冬の移籍市場にも言及した。記者会見で不満をあらわにしたものの、ルチアーノ・スパレッティ監督の要望に応えるため、ユヴェントスにはこの移籍市場で主役となることが求められる。

ヨーロッパリーグとオモニア：「今夜、プレーオフ進出を確実にするか？ そうだ。重要な目標であり、勝てば達成できると思う。ただ、我々にとって勝利は不可欠だ。勝ち点３を持ち帰らなければならない。紙の上では比較的戦いやすい試合に見えるかもしれないが、決して油断してはいけない。オモニアには我々を苦しめ得る力がある」

エカトル起用は実験ではない：「今夜の起用は実験ではない。エカトルは優れた選手だ。イタリアU-21代表の選手で、今季のリーグ戦でもすでに力を示している。とはいえ、2006年生まれであり、ユヴェントスのユニフォームを着ることの重みも分かっている。その点で過度なプレッシャーをかけてはいけないが、そうした特性を踏まえても、我々の期待に応えてくれると信じている」

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移籍市場での好機：「移籍市場については、まだ話すには早すぎる。試合は数多く残っており、クラブが守らなければならない制約の範囲内で何ができるかを見極める必要がある。チームを強化できる好機があれば、逃さないようにする準備はできている。どのポジションか？ それはこれからだ。その時までに何人かの選手が復帰すると期待しているし、実際に何がチームの強化につながるのか、より明確に判断できるだろう」

選手の復帰：「まずは何人かの選手が戻ってくることを願っている。監督は一度も言い訳を探さなかったが、時には本当に深刻な選手不足に対処しなければならなかった。ただ、この状況は新たな解決策を探る機会にもなった。監督は以前から、困難な状況で代替策を見つけるのがうまかった」

高さのあるセンターフォワード？：「スパレッティ監督は前線に高さを求めたのか？ このチームに高さは不足していない。特定の技術的な特徴について話していたのかもしれない。高さに関しては、我々の戦力はかなり充実していると思う」