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ユヴェントスは、ニューカッスル・ユナイテッドから期限付き移籍で加入し、イタリアで好スタートを切ったニック・ヴォルテマーデの完全移籍獲得を早くも検討している。ドイツ人センターフォワードの移籍金を抑えるため、ポルトガル代表フランシスコ・コンセイソンを含む大型トレードを提案する可能性もある。

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好スタートを受け、ユヴェントスが獲得方針を再検討

ヴォルテマーデがイタリアに到着したのは移籍市場最終日だが、ユヴェントスはすでに完全移籍での獲得に取り組んでいる。ドイツ人センターフォワードは、当初の移籍金360万ユーロと引き換えに、 ニューカッスルからセリエAのクラブへ12カ月間の期限付き移籍で加入した 。重要なのは、この土壇場でまとまった契約に、シーズン終了時の買取オプションが含まれていなかったことだ。

しかし、予想を上回る加入後の好パフォーマンスを受け、ユヴェントス首脳陣は同選手の将来について考え直した。クラブは現在、このストライカーの完全移籍獲得を重要な優先事項と捉えている。イタリアに引き留めるため、長期契約に向けた移籍の枠組みを積極的に探っている。

イタリアでの好調ぶりに注目

24歳のヴォルテマーデは、セリエAと欧州の大会に見事に適応した。国内の試合とヨーロッパリーグを合わせ、わずか13試合で4ゴール2アシストを記録している。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスの幹部はその総合的な貢献を高く評価している。

同紙は、クラブ関係者がシーズン終了時の完全移籍に向け、具体的な資金計画を練っていると伝えた。戦術面でも、ヴォルテマーデは新たな監督にとって極めて多才な戦力であることを証明している。1トップのターゲットマンとして効果的にプレーするほか、ランダル・コロ・ムアニとも期待の持てる攻撃の連係を築いている。

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ニューカッスルの巨額投資が完全移籍の障壁に

完全移籍を実現するには、両クラブ間で難しい交渉が必要になる。ニューカッスルは2025年夏の移籍市場で、ドイツのシュトゥットガルトからヴォルテマーデを獲得するために7500万ユーロという巨額を支払った。

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このドイツ人ストライカーは結局、イングランドでのプレー中に、その高額な移籍金に見合う活躍をすることができなかった。プレミアリーグのクラブで通算53試合に出場し、11ゴール6アシストにとどまった。

これほどの巨額を投じていただけに、ニューカッスルが当初の投資額の相当部分を回収したいと考えるのは当然だ。そのため、来夏にユヴェントスが移籍金を現金で支払って獲得するのは極めて難しい。

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コンセイソンとのトレードが解決策に

この資金面の隔たりを埋めるため、ユヴェントスは期限付き移籍の延長を交渉したい考えだ。2028年6月に、総額を大幅に抑えてストライカーを獲得できる買取オプションを盛り込むことを望んでいる。

別の選択肢として、クラブは主力選手の売却によって必要な移籍資金を調達しなければならない。現在、ヴォルテマーデの完全移籍に必要な資金を賄う最も現実的な道は、コンセイソンの売却だ。ポルトガル代表選手を4000万ユーロを超える額で売却できれば、クラブにとって重要な利益が生まれる。ユヴェントスが大型トレードの一環としてコンセイソンをニューカッスルへ送り出す、直接交換の可能性も十分にある。