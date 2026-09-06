ユヴェントスは日曜夜、アディショナルタイムにACミラン相手に勝ち点1を救った。元PSVのターゲットだったアルファジョ・シセのゴールで、ロッソネリはトリノで試合の流れに反して先制したが、トゥーン・コープマイネルスの完璧なクロスをフェデリコ・ガッティが頭でネットを揺らし、アディショナルタイムに1-1となった。両強豪クラブは3試合を終えて勝ち点7。ASローマとインテルがひとまず勝ち点9で首位に立っている。

前半は疑いなくユヴェントスのものだった。コープマイネルスはここ最近と同様にベンチスタート。ホームチームはボール支配で優位に立ち、慎重に攻撃をうかがった一方で、ミランは前半終了までほとんど何も生み出せなかった。

前半最大級のチャンスのひとつはフランシスコ・コンセイソンに訪れた。アレクシス・サーレマーケルスのボールロストからボールを収めたが、このポルトガル人のシュートはマイク・メニャンに止められ、その後マヌエル・ロカテッリは滑り込みで押し込むのに数センチ届かなかった。

次の危険な場面もコンセイソンによるものだった。ドウグラス・ルイスのスルーパスに抜け出し、見事なシュートを放ったが、これも再びメニャンに阻まれた。ミランの前半のシュートはわずか2本で、そのうち枠内は1本もなかった。

後半に入ってからも、コンセイソンは好パフォーマンスを見せた。右サイドから内側へ切れ込み、強烈なシュートを放ったが、なすすべのなかったように見えたメニャンにとって幸運なことに、ボールはポストに当たって跳ね返った。

後半半ば、コープマイネルス投入の直後に、ミランはこの試合で最初期の本格的な攻撃のひとつから得点した。サミュエル・チュクウェゼがシセへパスを通すと、シセは内側へ切れ込み、ロカテッリをかわしてピエール・カルルの股を抜き、ファーサイドへ決めた。0-1。

ユヴェントスは何とか勝ち点1をもぎ取るべく総力を尽くし、決定機こそ多くなかったものの、その働きが報われた。コープマイネルスが見事なクロスをガッティの頭へ送り、ガッティはクロスバーの下側に当てながらヘディングを決めた。1-1。



