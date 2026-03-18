ユヴェントス、トゥラムは依然として別メニューで練習中：サッスオーロ戦に向けた手応え

ユヴェントスは、来週土曜日にトリノのアリアンツ・スタジアムでサッスオーロを迎え撃つリーグ戦に向けて、コンティナーサでトレーニングを行った。チームはルチアーノ・スパレッティ監督の指揮の下で練習に臨んだが、監督はウディネーゼ戦でのアウェイ戦で負傷したケフレン・トゥラムが、サッスオーロ戦に出場できるかどうか、依然として見極めようとしている。





トゥラムの負傷 - フランス人選手は前半に足首を打撲した。歯を食いしばってプレーを続けた2001年生まれの選手は、後半開始早々に白旗を掲げ、開始わずか4分でテウン・クープマイナーズと交代した。その後数日間、深刻な懸念はないものの、トゥラムは常にチームとは別メニューでトレーニングを行ってきた。





依然として別メニュー - 本日も、このフランス人MFはチームとは別メニューで調整を行ったが、数日前と比べればその状態は明らかに改善しているようだ。









木曜日からチーム合流

実際、トゥラムのチーム合流は3月19日（木）に予定されている。これにより、彼はチームメイトと共にフルトレーニングを再開し、その結果、3月21日（土）に予定されているサッスオーロ戦に出場可能となる見込みだ。