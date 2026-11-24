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ルチアーノ・スパレッティ監督は繰り返し訴えてきた。だが、センターフォワード２人がともにゴールを挙げ、４－０で快勝した後にも同じことを口にしたのだから、その思いはなおさら強く伝わる。自身が率いるユヴェントスに欲しいのは、生粋の９番だ。豊富にそろうウイングの力を生かせて、チームが守備から攻撃を組み立てる際にも助けとなる、昔ながらのセンターフォワードを求めている。

カルネヴァーリとマッサーラへの要求は、１月に向けて急を要する。スパレッティ監督が獲得を望み、検討している多くの選手の中に、人間関係、プレーの特徴、獲得の機会という点から、監督だけでなくクラブの支持も得られそうな名前がある。ジャンルカ・スカマッカだ。

スパレッティ監督の言葉：ヴェネツィア戦後、スパレッティ監督はセンターフォワードの話題に再び触れ、特定の特徴を持つ攻撃の起点が必要だと説明した。コロ・ムアニも中央のストライカーとしてプレーする方法を学ばなければならないと強調する一方、フランス人FWは左サイドから仕掛ける方が居心地がいいと認めた。

「コロ・ムアニには走力、フィジカル、持久力がある。だから最前線でもプレーできる。我々にはあの位置でプレーする選手が必要だ。そういう選手を獲得していないからだ。彼を再びそこに起用する。現代のサッカーでは、ゴールを背にしてプレーできる選手が必要だからだ」



求めているのは、中央でポジションを取り、ゴールを背にしてプレーし、ボールを収めてチームを前進させられるストライカーだ。攻撃的なサイドの選手が多いというスカッドの構成も、この必要性に関係している。

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求める選手像：コロ・ムアニとヴォルテマーデが合わない理由：スパレッティ監督自身が語ったように、コロ・ムアニにはセンターフォワードを継続して務めるのに理想的な特徴がない。むしろフランス人FWは、サイドから走り出してスペースを突き、スピードを生かせるときに力を発揮する。一方、ゴールを背にしてボールを受け、中央の起点になる場面では苦労する。



ヴォルテマーデも、体格はあるが特徴が異なる。技術があり、味方と連係して攻撃をつなげられる選手だが、スペースを守ることやヘディングは主な強みではないと、本人も何度も語っている。スパレッティ監督が必要としているのは、競り合いをいとわず、相手センターバックを引きつけ、味方の起点になれるセンターフォワードだ。

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スカマッカが筆頭候補：ユヴェントスの獲得候補として挙がる多くの選手の中で、今日の『コリエレ・デッロ・スポルト』と『トゥットスポルト』の報道によれば、ジャンルカ・スカマッカが監督の要求に最も合致する選手のようだ。アタランタのFWは、身体的な問題に影響されたシーズン序盤を経て、巻き返しを必要としている。ニコラ・クルストヴィッチに事実上、先発の座も奪われた。さらに、生粋の９番であり、まだ比較的若く、移籍市場での価値も見込める。イタリア代表にとっても有益になり得るうえ、シュート、空中戦、フィジカル、ボールを収める力という、スパレッティ監督が求める特徴を備えている。

移籍の実現可能性という側面もある。ユヴェントスとアタランタの間では、幹部同士というより両クラブのオーナー間で多くの取引が成立してきた。それが、実行可能な取引条件を組み立てる助けになるかもしれない。ジュントーリはユヴェントスと良好な形で別れていないが、それでも移籍市場での機会には目を向けざるを得ない。ペルカッシ家は以前から所属する有望選手の移籍で多額の収入を得たいと考えている。ただ、シーズン終了時に買い取りオプションを行使するレンタル移籍で、来季チャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合には買い取り義務が生じる形なら、全員にとってプラスになり得る。ユヴェントスにはUEFAのファイナンシャル・フェアプレーの制約への対応、アタランタには輝きを放てていないベルガモを離れた選手の価値回復、スカマッカにはビッグクラブで自らの力を試す機会となる。

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代替候補：特徴と現状から、スカマッカはスパレッティ監督とクラブの双方が最も支持しそうな名前であり続けている。『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、スパレッティ監督にとってアタランタのセンターフォワードは、かつて「コンピューターが設計したような」選手だった。しかし、その以前からの評価は、いまだ現実のものになっていない。だからこそ、ユヴェントスにも代替候補はいる。

アレクサンダー・セルロートも候補の一人だ。ただ、31歳という年齢と多額の投資が必要になる見通しから、完全移籍での獲得はクラブにとって魅力的とは言い難い。フォラリン・バログンの獲得はさらに難しい。モナコによる評価額は約5000万に上り、１月のユヴェントスには手が届かない金額だ。また、モンツァのヴァレラもいるが、獲得競争はすでに非常に激しく、評価額も約3500万に達している。ゴール数とともに、その額も上がり続けている。最後はジョシュア・ザークツィーだ。マンチェスター・ユナイテッドの新監督ポチェッティーノがどのような立場を取るのか、移籍の許可が下りるのかを見極める必要がある。