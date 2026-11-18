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1月に向けて新たなセンターフォワードを探すユヴェントスで、負傷から完全に回復し、U-21代表でも活躍したジェフ・エカトルが出場機会をうかがっている。近く先発のチャンスを得る可能性も。元ジェノアの若手には、ある大物選手との比較の声も上がった。

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ジェフ・エカトルにとって、ジェノアからユヴェントスへの移籍は、単に所属チームが変わる以上の大きな変化だった。若きストライカーは、高い期待と対処の難しいプレッシャーに包まれた、まったく異なる環境に突然身を置くことになった。ユヴェントスのユニフォームを着ることは、日々大きな責任と向き合うことを意味する。トップリーグでの経験が限られる若い選手なら、なおさらだ。エカトルは、そうした新たな感覚との付き合い方を急いで学ばなければならなかった。

エカトルの獲得は、カルネヴァーリ体制で最初の重要な補強の一つとなり、クラブが進む方向を具体的に示すものとなった。狙いは、技術、身体能力、戦術面で優れた資質を持つ若いイタリア人選手に投資することだった。ユヴェントスは獲得に1600万ユーロを投じ、さらにボーナスとして200万ユーロが加わる。ジェノアでのセリエAでわずか4得点だったことを考えれば、相当な額だ。この投資によって、彼への期待は必然的に高まった。

守られ、評価されていると感じていたジェノアの環境を離れるのは、簡単なことではなかった。ペーリを離れ、コンティナッサでの新たな日常に慣れる必要があった。さらに適応を難しくしたのが、夏のプレシーズン中に起きた2度の身体的トラブルだ。最初の負傷は7月半ば、バーゼルとの親善試合で起きた。加速した際にプレーを続けられなくなった。2度目はチーム練習に復帰して間もない8月末だった。

度重なる離脱は、新天地への適応を遅らせた。チームのプレーに直接貢献できず、スタンドから仲間を見守ることを余儀なくされた。若きストライカーは数週間にわたって難しい時期を過ごし、自らの価値を示す機会を待った。転機となったのは、AZアルクマールとのアウェー戦だ。ユヴェントスは負傷したマヌエル・ロカテッリに代わり、土壇場でエカトルをUEFAの登録メンバーに加えた。オランダでの短い出場時間では力を十分に発揮できなかったが、その後は明らかに明るい兆しを見せた。

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フィオレンティーナ戦では、ユヴェントスが獲得を決めた理由となる特長の一端を示した。エカトルは恵まれた体格、運動量、スペースへ走り込む力を見せ、必要な場面ではボールをキープできることも証明した。一方、U-21代表監督のバルディーニは、負傷後のエカトルを再招集する前にルチアーノ・スパレッティと話し合った。ユヴェントスの指揮官は、試合勘を取り戻す機会をさらに与えることが重要だと考え、この判断を了承した。U-21代表での経験は、とりわけリヴォルノで行われたベルギー戦で、大きな収穫となった。

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そのベルギー戦で、エカトルは決定的な場面の主役になった。PKを獲得すると、自らキッカーを務めることを選択。成功させて最終スコアを2-2とし、若きストライカーに貴重な自信をもたらした。バルディーニもエカトルを高く評価し、資質と成熟ぶりを称えた。同監督によれば、エカトルは非常に力のある選手で、試合中の状況を冷静に読み取り、常に成長を望んでいるという。この評価は、ユヴェントスの期待をさらに高めるものだ。

エカトルは今、シーズンの重要な局面を迎える。スパレッティの選手起用の中で、より多くの出場機会を得る可能性がある。次のヴェネツィア戦では途中出場の機会が訪れるかもしれない。さらに、続くオモニアとの欧州での一戦では、『トゥットスポルト』によると先発の可能性がある。ヨーロッパリーグは、経験を積み、このレベルで戦えることを示すのに理想的な舞台となり得る。その後のハポエル・ベエルシェバ戦や、リーグ戦、コッパ・イタリアでの試合も、指揮官を決定的に納得させる貴重な機会になるかもしれない。

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一方で、特に冬の移籍市場を見据え、エカトルの将来はまだ定まっていない。ユヴェントスは、ゴール前での決定力を高め、すぐに選択肢となれる、より経験豊富なセンターフォワードをチームに加える必要性を認識している。そのため、今後数週間でエカトルの立ち位置を慎重に見極めることになる。トリノに残って攻撃陣の序列で徐々に重要な役割をつかむ可能性もあれば、より継続的にプレーするため、別のセリエAのチームへ期限付き移籍する可能性もある。ただ、現時点で最終的な決定は下されていない。

スパレッティはまず、若きストライカーの成長をじっくり見極めたい考えだ。コロ・ムアニからヴォルテマーデまで、攻撃陣のほかの選手たちの特長についても、理解を深め始めている。エカトルについてはまだ見極めが必要だが、フィオレンティーナ戦と最近のU-21代表での試合から得られた手応えは明るい。指揮官は今後の機会を生かしてプレーを評価し、チームにどれほど貢献できるかを判断するつもりだ。エカトル自身も真摯かつ謙虚に練習を続け、夏に直面した困難を成長の糧にしようとしている。移籍金に伴うプレッシャーは、もはや以前ほど重くないようだ。今はプレーでユヴェントスでの地位を勝ち取りたいと考えている。

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『トゥットスポルト』は、ジェノアでエカトルを抜てきしたアレッサンドロ・アゴスティーニにもインタビューした。ジェノアの育成部門の指導者はこう語る。「もちろん、比較には相応の配慮が必要だと断っておきたいが、動き方はオシムヘンを思わせる。ジェフは非常に速く、背後のスペースを狙える。ボールを持っていないときも懸命に動くので、監督にとってはありがたい選手だ」。ナイジェリア人のヴィクター・オシムヘンは現在ガラタサライに所属し、2023年にスパレッティ率いるナポリが獲得したセリエA優勝の立役者の一人だった。