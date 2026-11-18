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ユヴェントスが1月の新たなセンターフォワード獲得を検討する一方、負傷から完全復帰し、U-21代表で活躍したジェフ・エカトルが出場機会をうかがっている。近く先発の座をつかむ可能性もある。そんな元ジェノアの若手に、ある大物選手を引き合いに出す声が上がった。

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ジェフ・エカトルにとって、ジェノアからユヴェントスへの移籍は、単に所属チームが変わる以上の大きな変化だった。若きアタッカーは突然、高い期待と対処の難しい重圧に満ちた、まったく異なる環境に身を置くことになった。ユヴェントスのユニフォームを着ることは、日々大きな責任と向き合うことを意味する。まだ非常に若く、トップリーグでの経験も限られているなら、なおさらだ。エカトルは、こうした新たな感覚と付き合う術を急いで学ばなければならなかった。

エカトルの獲得は、カルネヴァーリ体制で最初期の重要な補強の一つであり、クラブが進む方向を具体的に示すものとなった。狙いは、技術、身体能力、戦術面で優れた資質を持つ若いイタリア人選手に賭けることだった。ユヴェントスは獲得に1600万ユーロを投じ、さらにボーナスとして200万ユーロが加わる。ジェノアでのセリエA通算得点がわずか4点だったことを考えれば、相当な金額だ。この投資によって、彼への期待も必然的に高まった。

守られ、評価されていると感じていたジェノアの環境を離れることは、容易ではなかった。ペーリを離れ、コンティナッサでの新たな日常に慣れなければならなかった。さらに、夏のプレシーズンには2度の身体的な問題が適応を難しくした。最初の負傷は7月半ば、バーゼルとの親善試合中に起きた。加速した際にプレーを続けられなくなった。2度目は、チーム練習に復帰して間もない8月末に起きた。

度重なる離脱は、新天地への適応を遅らせた。チームのプレーに直接貢献できず、スタンドから仲間を見守るしかなかった。若きアタッカーは数週間にわたり難しい時期を過ごし、自身の価値を示す機会を待った。転機はAZアルクマールとのアウェー戦で訪れた。ユヴェントスは負傷したマヌエル・ロカテッリに代えて、土壇場でエカトルをUEFA登録リストに加えた。オランダでのわずかな出場時間では持ち味を十分に発揮できなかったが、その後は明らかに明るい兆しを見せた。

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フィオレンティーナ戦でのプレーからは、ユヴェントスが獲得を決めた理由となる資質の一端が見えた。エカトルは恵まれた体格、機動力、スペースへ走り込む能力を示し、必要な場面ではボールをキープできることも証明した。一方、U-21代表のバルディーニ監督は、負傷後にエカトルを再び招集する前にルチアーノ・スパレッティ監督と話し合った。ユヴェントスの指揮官も、試合勘を取り戻すためにさらなる機会を与えることが重要だと考え、この判断を支持した。U-21代表での経験は、とりわけリヴォルノで行われたベルギー戦で、非常に良いものとなった。

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そのベルギー戦で、エカトルは決定的な場面の主役となった。PKを獲得すると、自らキッカーを務めることを選択。これを決めて最終スコアの2-2に貢献し、若きアタッカーにとって貴重な自信につながった。バルディーニ監督も、エカトルを高く評価している。その資質と成熟ぶりを強調し、非常に力のある選手で、試合の状況を冷静に読み、常に成長を望んでいると評した。この評価は、ユヴェントスの期待をさらに高めるものだ。

エカトルは今、シーズンの重要な局面を迎え、スパレッティ監督の起用構想の中で、より多くの出場機会を得る可能性がある。次のヴェネツィア戦では途中出場の機会が訪れるかもしれない。さらに『トゥットスポルト』によれば、続くオモニアとの欧州での試合では先発の可能性もある。ヨーロッパリーグは、経験を積み、このレベルで戦えることを証明するのに理想的な舞台となり得る。その後のハポエル・ベエルシェバ戦や、リーグ戦、コッパ・イタリアでの試合も、指揮官を決定的に納得させる貴重な機会になるかもしれない。

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一方で、特に冬の移籍市場を見据えると、エカトルの将来はまだ定まっていない。ユヴェントスは、ゴール前でより確実な結果を出し、即戦力として選択肢を増やせる経験豊富なセンターフォワードをチームに加える必要性を認識している。そのため、今後数週間でエカトルの立場を慎重に検討することになる。本人はトリノに残り、攻撃陣の序列の中で徐々に重要な役割をつかむ可能性もあれば、セリエAの別のチームへ期限付き移籍し、より継続的にプレーする可能性もある。ただし現時点で、最終的な決定は下されていない。

スパレッティ監督はまず、若きアタッカーの成長を注意深く見極めたいと考えている。コロ・ムアニからヴォルテマーデまで、攻撃陣のほかの選手たちの特徴もすでに把握し始めているからだ。エカトルはなお見極めが必要な選択肢だが、フィオレンティーナ戦と最近のU-21代表での試合から得られた手応えは明るい。指揮官は今後の機会を生かしてパフォーマンスを評価し、チームにどれほど貢献できるかを確かめるつもりだ。一方、ジェフも真摯かつ謙虚に練習を続け、夏に経験した困難を成長の糧にしようとしている。移籍金に伴う重圧は、もはや以前ほど大きくないようだ。今はプレーでユヴェントスでの居場所を勝ち取りたいと考えている。

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トゥットスポルトは、ジェノアでエカトルを抜てきしたアレッサンドロ・アゴスティーニにもインタビューした。ジェノアの育成部門の指導者はこう語る。「あくまで程度の違いは踏まえた上での話だと強調しておきたいが、動き方はオシムヘンを思い起こさせる。ジェフはとても速く、背後のスペースを狙える。ボールを持っていない時も懸命に動き、監督を喜ばせる選手だ」。現在ガラタサライに所属するナイジェリア人のヴィクター・オシムヘンは、2023年にスパレッティ監督がナポリを率いて獲得したセリエA優勝の主要な立役者の一人だった。