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エドン・ジェゴルヴァの状態が改善し、チームの全体練習に復帰した。

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コンティナッサの治療室から久々に朗報が届いたのは、ルチアーノ・スパレッティだ。ユヴェントスの指揮官は今回の代表活動期間中、各国代表の合宿先から届く知らせを気にかけていた。すでに厳しい状況にあるなか、ユヴェントスはエドン・ジェグロヴァとゼキ・チェリクの負傷にも対応を迫られた。しかし今日、少なくとも一方については全体練習への復帰が確認された。

ジェグロヴァが全体練習に復帰：スパレッティは次節に向けてチームの練習を再開した。ユヴェントスは2026-27シーズンのセリエA第12節で、日曜日の12時30分からアリアンツ・スタジアムにヴェネツィアを迎える。そして、練習に参加できる選手の中にジェグロヴァも戻ってきた。コソボ代表で筋肉に問題を抱え、今回の代表活動期間中の2試合目を欠場していたが、問題は解消し、練習を再開した。

4人はなお別メニュー：一方、「回復途上」の問題を抱える残る4選手は、まだ復帰していない。アンドレア・カンビアーゾのヴェネツィア戦出場は不透明だ。代表活動期間前に抱えた問題からの回復を急いでいるが、練習は別メニューで行っている。カルルはヴェネツィア戦に間に合わないことが確実で、次のリーグ戦、コモ戦での復帰を目指す。一方、チェリクとニコ・ゴンサレスには復帰の可能性があるものの、慎重に判断する必要がある。

コンセイソンは復帰、ユルディズと長期離脱者はまだ：肩の問題を克服したチコ・コンセイソンは回復し、すでにチームメートとともに練習している。一方、ユルディズはピッチでの練習を再開したものの、復帰はまだ先だ。万全の状態に戻るまでには少なくとも1カ月かかる。ロカテッリとテュラムについては新たな情報はなく、練習に戻るのは2027年になる。

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今後の日程：ユヴェントスはセリエAで順位を上げる必要がある。ホームでのヴェネツィア戦とアウェーでのコモ戦という次の2試合は、スパレッティの今後にとっても重要だ。一方で、ユヴェントスはヨーロッパリーグで好調な戦いを続けており、11月26日木曜日にはオモニアと対戦する。コモ戦の後には、コッパ・イタリア初戦となるラウンド16のサッスオーロ戦に臨む。