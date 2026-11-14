ユヴェントス、ジェグロヴァがコソボ代表で先発。ネーションズリーグのイスラエル戦は0-0

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コソボ代表でエドン・ジェグロヴァが存在感を示した。ユヴェントスに所属するウイングは、イスラエルと0-0で引き分けた試合に先発出場。背番号10をつけ、82分までプレーした。フォーダ監督率いるコソボ代表は、UEFAネーションズリーグのリーグB・グループ3で新たに勝ち点1を手にした。

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コソボはネーションズリーグ第5節のイスラエル戦で、スコアレスドローに終わった。プリシュティナのファディル・ヴォクリで、ジェグロヴァらは前節のオーストリア戦で1-1と引き分けたのに続き、勝ち点1を獲得した。

1999年生まれのユヴェントス所属ウイングは、背番号10を着けて先発出場した。攻撃でも重要な役割を担った。ユヴェントスではこれまでスパレッティ監督の序列で得ている出場機会とは異なり、代表では前線の中心選手の一人となることが求められている。

82分にカチュリと交代し、ピッチを後にした。コソボにとっては、67分にホジャが退場して数的不利を強いられる難しい一戦だった。それでもフォーダ監督率いるチームは、試合終了の笛まで0-0を守り切った。この結果、コソボはグループ3で勝ち点を6に伸ばした。勝ち点8のオーストリアと勝ち点5のアイルランドが引き続き前にいる。両チームは11月14日（土）20時45分から、リンツのライファイゼン・アレーナで対戦する。