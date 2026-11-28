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ユヴェントスは次の冬の移籍市場を注視している。ここ数週間の論争にもかかわらず、最優先課題はルチアーノ・スパレッティ監督のチームに、コロ・ムアニやヴォルテマーデとは「技術的な特徴」が異なるアタッカーを加えることだ。

攻撃陣の補強に加え、ユヴェントスはUEFAの規制などに確実に左右される予算をやりくりし、少なくとももう1人の獲得を目指す。その対象は、昨夏に補強を完了できなかった守備的なサイドのポジションだ。

昨夏に実現しなかった補強：夏の移籍市場が閉まる直前、最高経営責任者のジョヴァンニ・カルネヴァーリとスポーツディレクターのフレデリック・マッサーラは、このポジションで選手を入れ替えようとしていた。

当時、放出候補だったのはブラジル人のフアン・カバルで、獲得を狙った選手の一人がアルゼンチン人のニコラス・タリアフィコだった。だが、元ヴェローナのカバルはトリノで出場機会をつかむため、すべてのオファーを拒否。ボローニャかアタランタへの移籍が実現せず、補強案も立ち消えになった。

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補強を求めるスパレッティ：現時点でスパレッティ監督は、チームに負傷者が続出したこともあり、多くの選手をそれぞれの特性に完全には合わない布陣やポジションで、その都度起用せざるを得なかった。しかし、1月の移籍市場に向けて、純粋なサイドバックが必要だとクラブに改めて伝えた。起用の選択肢を増やし、現在は先発を担う立場にあるカルルやカンビアーゾに負担をかけすぎないためだ。両選手とも、ここまでにすでに何度か身体的な問題を抱えている。

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タリアフィコは引き続き候補：1992年生まれのアルゼンチン人サイドバック、ニコラス・タリアフィコとリヨンの契約は2027年6月30日、つまりシーズン終了時に満了する。そのため、1月に極めて低い費用でクラブを離れる可能性があり、獲得は依然として現実的な選択肢だ。

今季、パウロ・フォンセカ監督の下では6試合しか出場機会がなかった。ポルトガル人指揮官がスポルティング・リスボンへ去った後も状況は改善せず、カルロス・ビセンス監督の下では、リールとの直接対決で与えられた出場時間はわずか16分だった。

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ミランダも再浮上：ユヴェントスは前述の通り、限られた条件の中でやりくりしなければならず、代替候補もいる。クラブが注意深く動向を追っているもう一人が、フアン・ミランダだ。スポーツディレクターのマッサーラが以前から評価している選手で、ボローニャとの契約は来季終了時に満了する。契約延長交渉は進展しておらず、その隙を突こうとしているのがユヴェントスとミランだ。