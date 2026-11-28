共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

11月29日（日）20時45分からスタディオ・シニガーリャで行われるコモとのアウェー戦を前に、ルチアーノ・スパレッティ監督とユヴェントスに朗報が届いた。

ユヴェントスの練習場コンティナッサから、ピエール・カルルの回復に関する重要な知らせが届いた。カルルはトスカーナ出身の指揮官が起用できる状態になった一方、ニコ・ゴンサレスの状況に進展はない。ジェフ・エカトルが出場できるかどうかも見極める必要がある。

カルルは復帰、ニコ・ゴンサレスは間に合わず。フランス人DFは、代表ウィーク前の最後の試合で負った左大腿二頭筋の軽度の損傷から、ようやく完全に回復した。この負傷で戦列を離れていたカルルは今日、チーム練習に通常どおり参加。コモ遠征で起用可能となるが、先発するかどうかはまだ分からない。

一方、ニコ・ゴンサレスの復帰はかなわなかった。以前からチーム練習への復帰が近づいているものの、右脚のヒラメ筋に負った軽度の損傷による痛みがまだ少し残っている。アルゼンチン人選手は回復に向けた取り組みを続けているが、負傷箇所がデリケートなことから、引き続き戦列を離れ、セスカ・ファブレガス監督率いるコモとの一戦には招集されない。

広告 広告

エカトルの出場は不透明。エカトルについては、最後まで状態を見極める必要がある。勝利したヨーロッパリーグのオモニア戦では先発してゴールも決めたが、今日はチームメートと離れて別メニューで練習した。公式には予防措置とされている。



このFWはヨーロッパリーグの試合中にふくらはぎの張りを訴えていた。イタリア人ストライカーには多くの負傷歴があるため、コーチングスタッフはリスクを冒したくない考えだ。それでも状態については前向きに捉えられており、コモ戦には招集される見込みだ。

長期離脱中の選手は引き続き欠場。ほかの長期離脱中の選手も出場できず、この試合を欠場する。それぞれ復帰に向けた取り組みを続けているケナン・ユルディズ、マヌエル・ロカテッリ、ケフレン・テュラム、ヴォイチェフ・グラバラは、いずれも戦列を離れたまま。できるだけ早く復帰できるよう調整を続ける。4人の中では、トルコ人の攻撃的MFが最も復帰に近い。

予想先発、焦点は2点。スパレッティ監督はコモ戦でも3-4-3を採用する見通しだ。GKはヴィカーリ、3バックはガッティ、ブレーメル、ルクミで構成される。最初の焦点は両サイドだ。マッケニーをサイドに移すよりも、カンビアーゾとチェリクを起用する方が守備を重視した選択になる。中盤ではドウグラス・ルイスとコープマイネルスが先発争いで優位に立っている。サイドの選択は攻撃陣の構成にも影響する。サイドに、より純粋なサイドプレーヤーを2人置けば、ヴォルテマーデの両脇にコロ・ムアニとコンセイソンを配する「重量級の3トップ」も可能になる。もう一つの選択肢は、カルルをサイドに置き、コロ・ムアニとヴォルテマーデの2トップの後方でマッケニーを飛び出し役にする、変則的な3-5-2への回帰だ。