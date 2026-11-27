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ジョルジョ・キエッリーニ氏は、ユヴェントスの元DFでキャプテンを務め、現在は同クラブのチーフ・クラブ・アフェアーズ・オフィサーを務める。今日、トリノのマウトで『ラ・スタンパ』が主催したイベントに出席し、ユヴェントスの今季の戦いぶりやクラブの現状、イタリアサッカーについて語った。

「この1カ月ほど、チームはバランスと自分たちらしさを見いだしつつある」とキエッリーニ氏は語った。『トゥットスポルト』が伝えている。「この年末の試合は非常に重要だ。コモとのアウェー戦に続いてホームで2試合を戦い、再びアウェーでローマと対戦する。守備の堅さを取り戻し、バランスが整ってきていることは自信につながる。ここ数試合では攻撃の武器も見つかり、重要な選手たちも復帰しつつある」

キエッリーニ氏は続けた。「直近の2試合は良かった。どちらも立ち上がりはあまり良くなかったが、流れを変えることができた。この1カ月ほど、チームはバランスと自分たちらしさを見いだしつつあると思う。ロカテッリとユルディズという2選手の離脱によって、ピッチ内外で新たなバランスを模索することになった。欧州での歩みは順調で、責任感も示している。この大会を軽視することもできたはずだが、チームは大切にしている。どの試合にも真剣に取り組んできた。3月以降、この歩みはまた違う意味を持つだろうが、最初の2、3カ月では当初話していたことを実行してきた」

続いてイタリアサッカーとその問題について、キエッリーニ氏は一つの案を示した。「イタリアの若手選手を獲得するために、国内クラブへ具体的な支援を行うことには意味がある。今はノヴァーラ、ボローニャ、フロジノーネから16歳の選手を獲得するより、リヨンから獲得する方が簡単だ。クラブがより多くのイタリア人選手を獲得できる方法を見つける必要がある。イタリアサッカー界の中で、互いの連携を深められるよう支援しなければならない」