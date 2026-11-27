ヨーロッパリーグでオモニア・ニコシアに勝利した翌日、ユヴェントスは練習を再開した。日曜夜には、コモとのアウェー戦が控えている。ルチアーノ・スパレッティ監督には、この日の練習でピエール・カルルとニコ・ゴンサレスの回復が進んだという朗報が届いた。
特に明るい知らせはフランス人のカルルに関するもので、この日は通常どおり全体練習に復帰した。カルルは11月8日のフィオレンティーナ対ユヴェントス戦後に左大腿二頭筋に軽度の損傷を負っていた。この負傷により、イタリア、トルコとの試合に向けたフランス代表への招集を辞退せざるを得ず、リーグ戦のヴェネツィア戦とヨーロッパリーグのオモニア戦も欠場した。
スパレッティ監督はニコ・ゴンサレスについても好感触を得た。アルゼンチン人選手はこの日、練習の一部をチームメートとともにこなした。コモ戦に出場できるかは今後の判断となるが、来週のコッパ・イタリア、サッスオーロ戦で招集メンバーに復帰する可能性の方が高い。
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る