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ジョバンニ・カルネヴァーリ氏は、ユヴェントスの最高経営責任者として、クラブの現状を語った。ユヴェントスは危機からの脱却を図り、UEFAとの和解合意で課された制約の中で、勝てるチームを再建しなければならない。「和解合意に縛られ、大型補強はできない。それでも自信はある」。Sportmediasetは、同氏がこの日語った言葉を見出しに掲げた。

「ユヴェントスはここ数年、期待した結果を残せていない。だが、組織の基盤はしっかりしている。優秀なスタッフがおり、明確な考えを持つオーナーは大規模な増資を行った。それは過ちがあったことの証しだ」。ユヴェントス幹部のカルネヴァーリ氏は、イベント「Rcs Sport Industry Talk.」でそう説明した。

カルネヴァーリ氏は続ける。「最大の難題は和解合意だが、我々は適応しなければならない。成長できると確信して臨む、やりがいのある挑戦だ。そして、我々には力のあるオーナーがおり、それが困難な時期を乗り越える助けになると思う。イタリアにはセリエAという素晴らしいリーグがある。助けになり得る外国資本のオーナーもいるが、同時に我々自身も改善を図らなければならない」

「自信はあるが、時間は必要だ」とカルネヴァーリ氏は付け加える。「プロ意識と意欲は保証するが、特別なことは何も約束しない。世界中にいるファンに喜びを届けなければならない。彼らこそ我々の事業の核だ。ユヴェントスは、所有するスタジアム、ホテル、病院などを備えた先進的なクラブだ。そうした付帯事業もユヴェントスの世界の中心にある。それを見れば、クラブが長年、すべてを大きく左右する最も重要なもの、サッカーの傍らで新たな機会を生み出そうと考え、先を見据えてきたことが分かる」

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移籍市場での構想

こうした状況の中、ユヴェントスは1月の移籍市場を見据えている。補強候補リストの最上位には、海外でプレーする3選手がいる。マンチェスター・シティのフランス系アルジェリア人ラヤン・アイト＝ヌーリ（2001年生まれ）、マルセイユのデンマーク人ピエール＝エミール・ホイビュア（1995年生まれ）、アトレティコ・マドリーのノルウェー人アレクサンダー・セルロート（1995年生まれ）だ。攻撃陣では、イタリア国内の移籍市場にも注目すべき名前がある。元サッスオーロで現在はアタランタに所属するジャンルカ・スカマッカ（1999年生まれ）だ。

一方、代替候補としては、左サイドバックにバルセロナのスペイン人アレハンドロ・バルデ（2003年生まれ）と、ウディネーゼとヴェローナに在籍したトッテナムのイタリア人デスティニー・ウドジェ（2002年生まれ）が挙がる。中盤にはサッスオーロのフランス人ダリル・バコラ（2007年生まれ）もいるが、こちらはむしろ来季に向けた将来への投資となるだろう。