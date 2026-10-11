ユヴェントス、カリアリ戦の招集メンバー発表：7人が欠場、2人が復帰

ユヴェントスは公式サイトを通じて、カリアリ戦に向けた招集メンバーを発表した。リストからはロカテッリ、ユルディズ、テュラム、グラバラ、ネト、エカトル、ミリク、ボガが外れている。カンビアーゾとカバルは復帰し、ネトは出場停止で不在。一方、アラジベゴビッチはメンバー入りを果たした。





2 チェリク

3 ブレーメル

4 ガッティ

6 ケリー

7 コンセイソン

8 コープマイネルス

9 コロ・ムアニ

11 ジェグロヴァ

12 ドウグラス・ルイス

15 カルル

17 アラジベゴビッチ

20 カンビアーゾ

22 マッケニー

23 ピンソーリオ

24 ルガーニ

25 ヴィカーリオ

26 ルクミ

27 ヴォルテマーデ

29 サール

31 ゴンサレス

32 カバル

40 ラドゥ





ユヴェントスはカリアリ入りし、カリアリ戦に向けた準備を進めている。ルチアーノ・スパレッティは先発起用する布陣の最終調整を進めており、ユヴェントスにとって重要な道のりとなる一戦で好結果を手にすることを目指している。指揮官は4-2-3-1を採用する見込みで、このシステムは各ラインのバランスを保ちながら、同時に攻撃的な選手たちのクオリティーを生かすことを可能にする。