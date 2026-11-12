ユヴェントス、ガッティ、カンビアーゾ、ジェグロヴァの売却で5000万の資金。さらに攻撃陣ではトレードも

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ユヴェントスは現在7位。得点は15ゴールで、セリエAで13位の得点力にとどまっている。来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得したいなら、早急に何かを変える必要がある。

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ジョバンニ・カルネヴァリCEOとルチアーノ・スパレッティ監督は、負傷者の復帰と1月の移籍市場に期待を寄せている。起用できる選手を増やし、とりわけ得点面でユヴェントスに新たな活力をもたらすための第一歩は、負傷者の復帰だ。代表ウィーク後には、フランシスコ・コンセイソンとニコ・ゴンサレスが復帰する。スパレッティ監督の構想では、後者は今後、攻撃的なサイドの選手としてよりも、センターフォワードやセカンドトップとして起用される見込みだ。さらに12月には、ケナン・ユルディズの復帰も予定されている。これにより攻撃陣がそろい、スパレッティ監督はチームが擁する攻撃力を余すところなく活用できるようになる。一方、中盤ではマヌエル・ロカテッリとケフラン・テュラムの復帰を、新年の最初の数カ月まで待つ必要がある。

1月の移籍市場

負傷者の復帰に加え、シーズンの流れを変えるためのもう一つの鍵が移籍市場だ。その点で、増資によって得られる資金とは別に、カルネヴァリとマッサーラは選手交換や売却による補強も考えなければならない。2億5000万の増資のうち、約1億が移籍市場に充てられる見通しだが、その対象は1月と来夏だ。したがって、1月の時点で多くを投じるべきではない。ユヴェントスの冬の移籍市場では、選手交換と売却が決定的な動きにつながる可能性がある。

デイヴィッドとセルロートの交換

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選手交換をめぐっては、ユヴェントスとアトレティコ・マドリーが、ジョナサン・デイヴィッドの将来について協議を再開した。デイヴィッドはユヴェントスからアトレティコ・マドリーへ、1500万の買い取りオプション付きで期限付き移籍している。協議の対象には、ユヴェントスが来夏から関心を寄せているアレクサンダー・セルロートも含まれる。マドリーでのデイヴィッドの好調なパフォーマンスにより、1月にも交渉が加速する可能性がある。その場合、ノルウェー人選手のセルロートも取引に含まれ、トリノへ向かうことになる。

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退団候補の3人：ガッティ

一方、放出候補には3人の選手がいる。現時点で、1月にトリノを離れる可能性が高いとみられているのは、フェデリコ・ガッティ、アンドレア・カンビアーゾ、エドン・ジェグロヴァだ。ガッティは直近の試合で出場機会を増やしているが、ヨーロッパリーグのAZ戦で好パフォーマンスを見せた後、胸の内を明かした。「最高のパフォーマンスを発揮するには、継続してプレーする必要がある」。プレミアリーグでは、特にアストン・ヴィラとトッテナムが1998年生まれのガッティを引き続き注視している。直近の試合では出場時間が増えているものの、その特徴から、スパレッティ監督が好むディフェンダーには入っていない。2030年に契約が満了するガッティの売却によって、ユヴェントスは少なくとも1500万ユーロを得たい考えだ。

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カンビアーゾ

カンビアーゾも退団候補に入っている。負傷やミス、パフォーマンスの低下に見舞われた2シーズンを経て評価額は急落したが、2029年に契約が満了する2000年生まれのサイドプレーヤーについて、ユヴェントスは2000万ユーロの獲得を目指している。カンビアーゾにはスペインやミランから関心が寄せられている。後釜として、ボローニャからフアン・ミランダがコンティナッサにやって来る可能性がある。

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そしてジェグロヴァ

最後はジェグロヴァだ。UEFAの登録メンバーから外れ、スパレッティ監督の下ではリーグ戦の終盤に短時間起用されるのみとなっている。コソボ人選手は、サッスオーロ戦での成果につながらなかった2得点という一時的な輝きと、多くのベンチ入りを経験してシーズン序盤を過ごした。昨夏と同様、1月にも移籍市場に出される見込みだ。ユヴェントスでは、コロ・ムアニがすでに右サイドに移り、ニコ、コンセイソン、ユルディズも復帰するため、元リールのジェグロヴァがプレーできる余地は完全になくなりつつある。2030年に契約が満了する1999年生まれのジェグロヴァについて、ユヴェントスの評価額は1500万だ。この3選手の売却がユヴェントスの計画どおりに進めば、カルネヴァリは5000万を得られる可能性がある。