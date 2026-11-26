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勝利が求められたユヴェントスは、オモニア・ニコシアに4-1で快勝した。これでヨーロッパリーグのリーグフェーズでは、決勝トーナメント進出圏内となる上位8チームに引き続き入り、無敗のボーンマスに次ぐ2位に浮上。同時に、少なくともプレーオフに進むための順位は確保した。

試合は、CKでネトが飛び出しながらボールに触れられず、サトカに先制点を許す波乱の幕開けとなった。しかし、このミスを機にユヴェントスは奮起。走行距離を伸ばし、ボールを保持してチャンスを重ねた。試合を振り出しに戻したのはアンドレア・カンビアーゾ。スタジアムからの控えめなブーイングに応えるように、ペナルティーエリアの角から左足で鮮やかなカーブシュートを放ち、逆サイドのゴール上隅に突き刺した。

ここから試合は急速にユヴェントスのペースとなる。ジェフ・エカトールはコンセイソンのスルーパスをゴールにつなげ、ユヴェントスでの初先発を得点で飾った。絶好調のポルトガル人選手コンセイソンも3点目を記録。マッケニーのパスでカミンスキと向き合い、最初のシュートは止められたものの、元ポルトの選手がこぼれ球を押し込んで3-1とした。カンビアーゾも得点に加えてアシストを記録。その後、ボガのお膳立てから再びカミンスキの守るゴールが破られ、4点目が生まれた。

控え選手にも成熟したプレーを求めていたスパレッティ監督にとって、重要な回答となった。さらに、ユヴェントスが公然と目標に掲げるヨーロッパリーグでも大きな意味を持つ結果だ。今後はリーグ戦に向けて体力を温存するため、順位表で築いたリードを生かせるようになった。

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ユヴェントス 4-1 オモニア

得点者：16分 サトカ（O）、37分 カンビアーゾ（J）、43分 エカトール（J）、68分 コンセイソン（J）、73分 ボガ（J）

ゴールと主な場面



86分 交代が認められず： スパレッティ監督はコンセイソンに代えてコロ・ムアニを投入しようとするが、ポルトガル人選手がふさわしいスタンディングオベーションを受けようと、ピッチを離れるまでに時間をかけすぎた。主審は新ルールを適用し、フランス人選手の交代出場を1分間認めなかった。



73分 ゴール： カンビアーゾは得点に加えてアシストも記録。今度はコープマイネルスが中盤で起点となった攻撃から、ボガがカーブをかけたシュートを決めた。



68分 ゴール：2アシストを記録していたコンセイソンが、自らも得点を挙げる。マッケニーがペナルティーエリア手前で生まれたパスコースを生かし、ポルトガル人選手をカミンスキの前へ送り出す。GKは最初のシュートを好セーブで防いだが、ボールは元ポルトの選手の足元に戻り、ダイレクトでゴールに押し込まれた。



65分 チャンス：エカトールに再び好機。右からペナルティーエリア内へ走り込んだが、クリバリにバランスを崩されながら放った強烈なシュートは、クロスバーのはるか上を越えた。



52分 チャンス： ボガに立て続けに2度の好機。まず左サイドを突破し、ニアサイドを狙って右足でシュートを放つが、うまく捉えられず枠を外す。続く右足のカーブシュートも、ファーサイドのポストをわずかに外れた。



50分 チャンス： ケリーのミスからオモニアがボールを奪う。すぐにゴール前へクロスが送られたが、ネトと向き合ったタンコヴィッチは、わずかな差でヘディングできなかった。



48分 チャンス： カンビアーゾが再びゴールに迫るが、今度はカミンスキが阻止。その後、ボールを受けたコンセイソンも守備陣に防がれた。



43分 ゴール： ユヴェントスが相手陣内でボールを奪い、エカトールがガッティに預けてスペースへ走り込む。この日の主将は相手陣内でコンセイソンにつなぎ、ポルトガル人選手がペナルティーエリア内のイタリア人FWへスルーパス。素早い動きから放った強烈な右足の低いシュートにカミンスキは反応できず、ユヴェントスが逆転となる2-1にした。



37分 ゴール： アンドレア・カンビアーゾの見事な得点。この試合でスパレッティ監督に右サイドへ戻されたカンビアーゾは、ペナルティーエリアの角付近で左足に持ち替え、カーブをかけたシュートをゴール上隅に突き刺した。



26分 ユヴェントスがペナルティーエリア手前で地上戦から再びプレスをかけ、カバルがシュート。カミンスキが素早く反応して防ぐ。一方、ドウグラス・ルイスのパスミスからオモニアが攻撃に転じると、16メートルの距離からシュートを試みたマリッチをネトが阻んだ。



16分 ゴール ：オモニアが左サイドを突破。モントノルのクロスは、カクーリスの手前でケリーがCKに逃れる。しかし、このCKでネトが飛び出しながらボールに触れられず、大きなミスを犯す。ファーサイドに流れたボールをサトカが巧みに頭でゴールへ送り込み、1-0とした。



11分 イエローカード： タナーセがガッティへの対応に遅れ、ユヴェントスDFの足を踏む。足を踏んだプレーに対する規定通りの警告となった。



4分 チャンス： 試合最初の決定機。CKからチコ・コンセイソンが右サイドから中央へ切り込み、左足でカーブシュートを放つ。しかし、カミンスキが拳で弾いてゴールを守った。



0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで21時にキックオフ



試合情報、スタッツ、分刻みの試合経過はこちら



ユヴェントス対オモニア：公式先発メンバーと試合記録



ユヴェントス 4-1 オモニア



得点者：16分 サトカ（O）、37分 カンビアーゾ（J）、43分 エカトール（J）、68分 コンセイソン（J）、73分 ボガ（J）



ユヴェントス（3-4-3）：ネト、ガッティ、ルクミ（66分 マッケニー）、ケリー、カンビアーゾ、ドウグラス・ルイス（66分 コープマイネルス）、サール、カバル（46分 チェリク）、 コンセイソン（86分 コロ・ムアニ）、 エカトール（66分 ウォルテマーデ）、ボガ。

控え： ピンソーリョ、ヴィカーリオ、ブレーメル、コロ・ムアニ、ドゥルミシ、メローラ、トゥルコ。

監督：スパレッティ。



オモニア（4-2-3-1）：カミンスキ、ドゥヴェルヌ、クリバリ、サトカ、ネゴ（59分 バルコヴェツ）、アンドレウ（59分 ブラウウェルス）、マリッチ、タナーセ（エワンドロ）、タンコヴィッチ（70分 ネオフィトゥ）、モントノル、カクリス（46分 ディオニー）。

控え：ファビアーノ、ミハイル、シミッチ、コンスタンティニディス、クリストフォル。

監督：ベルグ。



主審：バロット（イングランド）

警告：タナーセ（O）、ルクミ（J）、バルコヴェツ（O）

退場者：なし