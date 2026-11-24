共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ロイス・オペンダが、10月9日に腓骨を負傷してから1カ月以上を経て、リヨンの練習に復帰した。その間にオリンピック・リヨンでは多くのことが変わった。まず監督だ。オペンダの獲得を望み、本人とも良好な関係を築いていたパウロ・フォンセカはスポルティング・リスボンへ移り、カルロス・ビセンスが後任に就いた。スペイン人監督は昨日、練習に戻ったオペンダについて、こう語った。「ロイスは回復の最終段階にある。回復を早めるかどうかは、日々状態を見ながら判断する」

信頼を示す発言だ。これから関係を築くうえで欠かせない土台となる。また、先週フランスから伝えられた報道とは異なる、前向きな姿勢でもある。その報道によれば、オペンダは近い将来、つまり早ければ1月から、ビセンス監督の戦術構想に入らないという。

いずれにせよ、オペンダは今季終了まで、買い取りオプションのない期限付き移籍でユヴェントスからリヨンに加入している。したがって、来夏の去就はこれから決まる。昨夏に両クラブが結んだ契約の内容は次の通りだ。「Juventus Football Club S.p.A.は、ロイス・オペンダ選手のプレーに関する権利を2027年6月30日まで一時的に譲渡することで、オリンピック・リヨンと合意に達した。対価は350万ユーロとなる」

オペンダはおそらく6月までリヨンに残り、その後、必要に応じてユヴェントスとオリンピック・リヨンが改めて協議することになる。ユヴェントスは2025年にライプツィヒから、一定の条件が満たされた場合の買い取り義務を伴う期限付き移籍でオペンダを獲得した。その条件は後に満たされている。当時の契約内容は次の通りだ。「Juventus Football Club S.p.A.は、イコマ・ロイス・オペンダ選手のプレーに関する権利を2026年6月30日まで一時的に取得することで、RBライプツィヒと合意に達した。対価は330万ユーロとなる」

広告 広告

「さらに、所定の競技上の目標を達成した場合、最大80万ユーロのボーナスが支払われる」と公式声明は続ける。「また、この契約には、2025-26シーズン中に一定の条件が満たされた場合、ユヴェントスが選手のプレーに関する権利を完全に取得する義務が定められている。完全移籍となった場合の対価は4060万ユーロで、4会計年度に分けて支払われる。これに加え、170万ユーロの付随費用が発生する」

ユヴェントスが2026年6月に支払った4060万ユーロのうち、2027年6月までに1000万ユーロが償却される。そのため来夏、ユヴェントスは売却損を避けるには、オペンダを（同クラブとの契約は2030年まで）3000万ユーロ以上で売却しなければならない。決して小さくない額だ。フォンセカ監督率いるリヨンでの今季は好調な滑り出しだった（10試合出場、2ゴール、1アシスト）が、今はシーズンを事実上ゼロから立て直すことを求められている。

来夏、リヨンが獲得を望まなければ（買い取りオプションも義務もない）、ユヴェントスは別の買い手を探すか、あるいは現時点でより可能性が高いとみられる別の期限付き移籍先を探すことになる。一方、2000年生まれのベルギー人選手がユヴェントスのチームに復帰する可能性は低そうだ。