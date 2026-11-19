ユヴェントスの公式声明には、次のように記されている。「アウグスト・セドルフ・オウスはユヴェントスとの契約を延長した。2005年生まれのMFは、2031年6月30日までクラブに在籍する契約に署名した。
ユヴェントスの下部組織で育ったオウスは、2022-23シーズンに期限付き移籍を経験した後、トリノに戻ってプリマヴェーラに加わった。その後、ユヴェントスNext Genに移り、これまでに59試合に出場している」
ユヴェントスの声明は続く。「ユヴェントスで成長を続けてきたオウスは、今年トップチームデビューも果たした。2026年9月17日、アリアンツ・スタジアムで行われたNECとのヨーロッパリーグの試合で、後半途中から出場した。
おめでとう、アウグスト。ピッチで会おう！」
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る