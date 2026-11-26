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ジェフ・エクハトルは今夜のオモニア戦で、ユヴェントスの選手として公式戦初先発を果たす。夏のバーゼルとの親善試合では先発している。他に起用できるアタッカーがいなかったこともあり、ルチアーノ・スパレッティ監督はエクハトルを最初からピッチに送り出したが、すぐに負傷。筋肉の問題で1カ月離脱した。リーグ戦のパルマ戦直後に復帰したものの、その後すぐに練習中に再び負傷した。

ユヴェントスはエクハトルを信じている。ジョヴァンニ・カルネヴァリも、マルコ・オットリーニもそうだ。オットリーニはジェノアでエクハトルが台頭する姿を見てきた。スパレッティ監督も期待を寄せ、AZアルクマール戦とフィオレンティーナ戦では終盤に起用している。

その間、エクハトルはU-21代表でゴールを決めた。シルヴィオ・バルディーニ監督からの評価も非常に高い。スパレッティ監督もこう認めている。「彼はフィジカルに優れたセンターフォワードだと思う。ボールを収め、苦しい局面でもポゼッションを有効に機能させられる。シルヴィオは彼を絶賛している。サッカー界で私が最も親しくしている友人の一人だ。私も今、彼と一緒に仕事をしていて、シルヴィオの意見に全面的に同意する。チームの問題を解決する責任をすべて彼に負わせるつもりはないが、将来有望な選手だ」

「エクハトルは非常に優れた選手で、ユヴェントスもそれに気づくと思う。成長したいという意欲があり、年齢以上に成熟している。ピッチ上の状況を非常に冷静に読み取れる」と、U-21イタリア代表監督は語っていた。

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2006年生まれのエクハトルには、今日から1月までに7試合がある。リーグ戦、ヨーロッパリーグ、コッパ・イタリアを通じて、ユヴェントスのローテーションに入れることを示す機会だ。その後、移籍市場が開く。知られている通り、スパレッティ監督はより即戦力となる「ロングボールを当てられるアタッカー」を求めている。エクハトルもそうなれる可能性はあるが、現時点ではまだそこに達していない。

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まずはピッチで結果を示し、1月にユヴェントスが今後を判断する。移籍の可能性も排除されていない。『Tuttosport』によると、ジェノアは負傷したコロンボの代役としてエクハトルを呼び戻す可能性がある。パルマはロメロの代役として、モンツァはグスタボ・バレラが移籍した場合の穴を埋めるために獲得を検討する可能性がある。ユヴェントスがエクハトルを通じて、ポルトガル人センターフォワードのバレラを巡る交渉をモンツァと始めるかもしれない。エクハトルには継続的な出場機会が必要だが、現状ではスパレッティ監督はそれを保証できない。ただ、1月までにはまだ時間がある。今すぐでなくとも近い将来、ユヴェントスにふさわしい選手だと示すことはできる。