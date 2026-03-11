ユヴェントス、ヴラホヴィッチはチーム全体でのトレーニングを全て消化：ウディネーゼ戦に招集

ユヴェントスの朝のトレーニングから重要なニュース：Il Bianconeroが報じたところによると、ドゥシャン・ヴラホヴィッチはチーム全体でのセッションをフルにこなした。 セルビア人ストライカーは完全に回復しており、あとは出場時間とコンディションを取り戻すだけだ。したがって、週末のウディネーゼ戦での招集が確実視されている。その場合、スパレッティ監督が彼に試合の一部出場機会を与える決断を下すかもしれない。

ウディネーゼ戦で復帰 - 筋肉の問題はほぼ完全に克服されたが、長期の離脱後であるため、医療スタッフは慎重な姿勢を見せているようだ。試合前日の記者会見で、スパレッティ監督は、3月14日に予定されているウディネーゼ戦でのベンチ復帰を予測した。

契約 - シーズン終了までのここ数週間は、6月30日にユヴェントスとの契約が満了となるヴラホヴィッチ自身の将来にとっても決定的なものとなるだろう。 デビッドとオペンダの期待外れのパフォーマンスは、ユヴェントス経営陣にセルビア人選手の契約延長を急ぐよう促す可能性がある。ただし、選手側が現在の1200万ユーロから大幅な減俸を受け入れることが条件となる。 この金額は、ユヴェントスがチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合には、もはや維持不可能なものとなる。ある意味で、ヴラホヴィッチ自身のパフォーマンスが、彼の将来を「決定」するかもしれない。