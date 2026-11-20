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リーグ戦で9得点1アシスト、アヴェッリーノとのコッパ・イタリア初戦では2得点。ヴァレラは11試合で11得点を挙げ、ポルトガル代表にも招集された。数カ月前に彼を獲得したモンツァとオビアンSDの慧眼には、称賛を送るほかない。

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驚くべきは、モンツァが数カ月前にベンフィカからわずか250万ユーロでヴァレラを獲得していたことだ。その前にはフロジノーネへの移籍が実現寸前まで迫っていたが、同クラブはトマス・ボブチェクへの投資を選んだ。現在セリエA得点ランキングの首位に立つヴァレラを巡り、移籍市場では激しい争奪戦が始まろうとしている。ヴァレラ自身の歩みも止まらない。代表招集、セリエAでの鮮烈な活躍に続き、今度はすぐにビッグクラブへステップアップする可能性が浮上している。

その行き先はベンフィカではない。ポルトガルの同クラブには、呼び戻すために他クラブのどんなオファーにも同額を提示できる権利があるものの、復帰はない見通しだ。2005年生まれのヴァレラは、自分を育て、トップレベルのサッカーへ送り出してくれたベンフィカに感謝している。ただ、本人はその段階をすでに終えたと考えており、復帰してもギリシャ人ストライカーのパヴリディスに出場機会を阻まれることになる。リスボンのクラブにとっても、大きな問題ではない。将来の再売却で生じる利益の20％を受け取る権利があり、ヴァレラへの関心とその得点数を考えれば、かなりの金額になるはずだ。

ヴァレラ獲得に最初に動いたのはナポリだった。本人を代理する事務所との関係も非常に良好だ。ナポリが争奪戦の先頭に立っていると言えるか。必ずしもそうではない。ここ数日、ユヴェントスが強く動いているためだ。まだ比較的低い年俸、成長の余地、セリエAへの適性が、カルネヴァーリとマッサーラの両者を引きつけている。2人はモンツァに獲得額を問い合わせており、必要なのは保証額として3500万ユーロだ。

国外からの最大の脅威は、デ・ゼルビ率いるトッテナムだ。スパーズの攻撃陣の問題を解決する存在として、ポルトガル人の才能に目を向けている。プレミアリーグからの誘いには、選手も大いに心を動かされるかもしれない。モンツァはヴァレラの得点で残留を決めてシーズンを終えたいが、1月に高額のオファーが届けば断ることはできない。選手の野心がある一方、クラブにはすぐに非常に大きな売却益を得られる可能性がある。ヴァレラが1月に退団する場合は、フランチェスコ・カマルダの名前にも注目したい。カマルダは1月にレンタルでミランを離れる予定で、2年前にもセリエAのモンツァへの加入にあと一歩まで迫ったが、イブラヒモヴィッチが交渉に待ったをかけていた。