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インテル、ユヴェントス、ミラン。厳密にアルファベット順に並べたこの3クラブは、少なくとも現時点では、経済規模と売上高でイタリアを代表する存在だ。ミラノの2クラブであるインテルとミランは、それぞれ米投資ファンドのレッドバード・キャピタルズとオークツリーの所有となった。一方、ユヴェントスは今もアニェッリ・エルカン家の持ち株会社エクソールの傘下にある。

3クラブが動かす巨額の資金は、波及効果を通じてイタリアのサッカー界だけでなく、国全体にとっても重要だ。しかし、2025年6月30日を期末とする各クラブの決算を分析し、『ガゼッタ・デロ・スポルト』と同様に戦略上の傾向を組み立ててみると、3クラブの手法は互いに深く結びつきながらも、それぞれ異なっている。



売上高と損益：2026年6月30日時点で、年間売上高が最も高かったのはインテルで、5億1800万ユーロだった。ユヴェントスが4億7470万ユーロ、ミランが4億6460万ユーロで続く。それぞれの決算では、ユヴェントスが6600万ユーロの赤字、ミランが3年間の小幅な黒字を経て2400万ユーロの赤字を計上。インテルは前年度から減少したものの、2300万ユーロの黒字を維持した。



収益ではオークツリーとマロッタに軍配：ジュゼッペ・マロッタ会長とインテルのイタリア人経営陣は、2021-22シーズンから現在まで、競技成績を通じて収益を伸ばす道を選んできた。チャンピオンズリーグへの継続的な出場と2度の決勝進出、さらに1年前に加わったワールドカップからの収入が、UEFAからの賞金など競技面の収入とスポンサーなど商業面の収入を押し上げた。グッズ販売、スタジアムとチケット販売からの収入も合わせ、2025-26シーズンの収益は4億8500万ユーロに達した。一方、いわゆる選手売買がインテルの決算に与えた影響はごく小さい。



これに対し、欧州カップ戦に出場しなかったミランは、失った収入を選手売買による大きな収益で補うことを「余儀なくされた」。その額は2024-25シーズンの4億1100万ユーロから、2025-26シーズンには「わずか」3億5700万ユーロとなった。ユヴェントスも同様で、チャンピオンズリーグからの収入があっても収益源を多様化する必要性は和らがず、収益は4億2000万ユーロから4億1700万ユーロとなった。

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選手団のコスト：ドゥシャン・ヴラホヴィッチがまだ所属していた昨季終了時まで、ユヴェントスは登録選手の給与と選手の償却費の両面で、選手団にかかるコストが最も高かった。給与を2億2000万ユーロから2億1000万ユーロに減らしたものの、選手団のコストは3クラブで群を抜いている。償却費も1億1700万ユーロから1億2100万ユーロに増えた。



給与総額でユヴェントスをわずかに下回るのがインテルで、登録選手に年間2億400万ユーロを支払う。ただし、償却費は「わずか」5900万ユーロで、この数字も前年度からやや減少した。ミランの償却費は9500万ユーロで両クラブの中間に位置する。一方、給与総額を抑えるのがミランの戦略で、その額は2024-25シーズンから減少して「わずか」1億4600万ユーロとなった。

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純資産と金融負債ではミランが優位：カルディナーレが進めてきた選手団のコストに関する戦略は、今季に入ってすでに大きく方向転換した。それでも、この方針によってミランの純資産と金融負債の状況は、他の2クラブより良好となった。ミランには、インテルやユヴェントスと違って銀行からの借り入れも発行済みの債券もない。そのため、純資産は1億7600万ユーロと他の2クラブを大きく上回り、純金融負債は1億4500万ユーロとなっている。

インテルとユヴェントスの純資産も、それぞれ1000万ユーロ、1200万ユーロと、わずかながらプラスだ。ただし、その背景は異なる。ユヴェントスにとっては、エクソールに求め、ジョン・エルカンが払い込んだ新たな増資が不可欠だった。一方、インテルの数字には直近2シーズンの利益が寄与している。

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不動産ではユヴェントスが優位：最後に『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた、3クラブの戦略比較でユヴェントスを首位に立たせる数字がある。ユヴェントスはかなり以前から、クラブの成長戦略に重要な不動産をすべて所有している。スタジアム、本部、トレーニングセンター、ヴィノーヴォにある下部組織の練習場、Jメディカル、Jホテル、そして「クリエイター・ラボ」だ。その評価額は1億8000万ユーロで、必要に応じて市場に出せば3倍になる可能性がある。これに対し、同じ項目の評価額はミランが3700万ユーロ（スポーツセンターとサン・ドナートの土地）、インテルが2600万ユーロ（スポーツセンター）にとどまる。サン・シーロ地区の共同取得と新スタジアム計画によってミラノの両クラブの評価額は膨らむが、それは2031年以降となる。