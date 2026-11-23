セリエA第12節でユヴェントスはヴェネツィアに4-0で勝利した。しかし、ユヴェントスにとって懸念材料となったのがケリム・アライベゴヴィッチの負傷だ。46分にルチアーノ・スパレッティ監督がニック・ヴォルテマーデと交代させ、ヴォルテマーデはその後、先制ゴールを決めた。
ボスニア人選手は左すねの違和感によりヴェネツィア戦を途中で退くことを余儀なくされ、今朝、J|Medicalで検査を受けた。画像検査で状態を明らかにし、次のリーグ戦に向けて復帰できる可能性があるかを見極める。次戦は次の日曜日、ユヴェントスがコモでセスク・ファブレガス率いるチームと対戦する。一方、木曜日にアリアンツ・スタジアムで行われるヨーロッパリーグのオモニア・ニコシア戦にアライベゴヴィッチが出場する可能性は低そうだ。
ユヴェントスからの公式発表を待つ中、ユヴェントス周辺では昨日、ザルツブルクに所属していた2007年生まれの選手の状態についてある程度の懸念が広がっていた。今季はリーグ戦とヨーロッパリーグで15試合に出場し、2得点を記録。出場時間は711分だ。一方、今朝J|Medicalを訪れた際の本人の落ち着いた表情や、その場にいたファンのために足を止めてサインしたことから、重症ではないとみられる。
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る