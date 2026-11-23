共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ユヴェントスが保有し、サッスオーロに期限付き移籍中の2006年生まれのMF、ヴァシリエ・アジッチの状態に強い懸念が広がっている。モンテネグロ出身のアジッチはきょう、診察と画像検査を受けるため、トリノのJ|Medicalを訪れる予定だ。

アジッチには膝の重傷が懸念されており、手術が必要になる可能性もある。『トゥットスポルト』紙も「アジッチ、ユヴェントスは最悪の事態を懸念」と見出しを打った。同紙によると、ユヴェントスの医療スタッフは手術の可能性を排除していない。ただし、状態を最終的に把握するには、まずすべての検査を終える必要がある。

現在サッスオーロに期限付き移籍中のアジッチは、必要な検査を受ける。負傷の程度、とりわけ復帰までに要する期間を見極めるためだ。きょうの検査後、保存療法で十分なのか、それとも手術が必要なのかが分かる見通しだ。

ユヴェントスは、何らかの決断を下す前に、きょうの検査結果を待つ。サッスオーロがジェノアに敗れた試合の前には、同クラブの指揮官ロベルト・ダヴェルサが記者会見でアジッチについて「アジッチは出場しない。今後の診断には、所属元のユヴェントスも関わることになると思う」と語っていた。したがって、アジッチの負傷にどう対処するかは、保有元のユヴェントスが決めることになる。

広告 広告

アジッチは今季、サッスオーロで6試合に出場して4ゴールを記録。9月13日にユヴェントスを3-2で下した試合での決勝点も、その一つだ。