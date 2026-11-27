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オランダでのAZアルクマール戦に敵地で勝利したときと同様、昨日アリアンツ・スタジアムで行われたユヴェントスのオモニア・ニコシア戦でも、フェデリコ・ガッティはピッチ上で最も優れた選手の一人だった。いや、最高の選手だったかもしれない。ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第5節で、ユヴェントスがキプロスのチームを4－1で下した一戦だ。ガッティは守備で優れたプレーを見せ、とりわけ攻撃で存在感を発揮した。たびたび中盤に加わり、ときにはFWのように前へ出た。『calciomercato.com』の採点は7点で、評価理由はこう記された。「キャプテンに昇格し、ヘアバンドを着けてプレー。開始わずか10分でルーマニア人のタナセにこの試合最初のイエローカードを受けさせた。攻撃でも貢献し、2－1とした場面では珍しく中央の前線寄りの位置でプレーに絡んだ。その少し後には、ペナルティーエリア内から斜めのシュートを放ち、相手GKを脅かした」

ガッティのプレーを受けて、試合後のインタビューではアレッサンドロ・デル・ピエロがルチアーノ・スパレッティ監督に、笑みを浮かべながら挑発的な質問を投げかけた。ガッティをもっと頻繁に中盤で起用する可能性についてだ。元背番号10は「ガッティは中盤でプレーできますか？ 冗談ですが、監督は常に新しい解決策を探さなければなりません」と語った。ユヴェントス指揮官の答えはこうだった。「ガッティはペナルティーエリアの際で非常に高い位置からプレスをかけ、うまくボールを奪った。ゴールを決める準備もできていた。ただ、その裏返しとして、ああすれば背後に大きなスペースを残すことになる」

今季のガッティは11試合に出場し、1ゴール、1アシスト、イエローカード2枚を記録している。出場時間はここまで594分で、決して多くはない。1998年生まれのDFが11月5日のAZ戦勝利後に語った言葉を思い出したい。「カウンターで前に出るプレーですか？ はい、ずっと持っている自分の特徴です。ただ、身体の状態が良くなければいけません。万全でなく、判断が冴えていないと、とりわけ守備では常にミスと隣り合わせになるからです。コンディションを上げる必要があり、それは試合に出ることでしかできません。必要なのはそれだけです。ああしたプレーは、身体の状態が良いときに生まれます。繰り返しますが、僕には試合に出ることが必要です。試合ごとに身体に負荷をかけてこそ、コンディションは上がります。今日は日曜日のパフォーマンスを次につなげるため、勝つことがとても重要でした。でも、繰り返しますが、もうその試合は終わりました。中断期間前のリーグ最終戦のことを考えなければいけません。本当に重要な試合です」

ヨーロッパリーグで見せている姿からすれば、ガッティはユヴェントスにとって重要な選手だ。しかし、ルチアーノ・スパレッティ監督の下では、重要な試合での最優先の選択肢ではない。そのことが、1月の移籍市場で選手の将来を検討するきっかけにもなり得る。ユヴェントスとの契約が2030年に満了するガッティには、夏の移籍市場でも移籍の噂があり、1月にも再び話題になるだろう。プレミアリーグからの関心が伝えられ、特にアストン・ヴィラとニューカッスルの名前が挙がっていた。

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イタリア国内の移籍市場については、昨日『Telelombardia』の記者アルフィオ・ムスマッラが次の情報を明かした。「今日は一人の名前を挙げます。私が考えついた名前ではなく、噂として浮上している名前です。ガッティに注目してください。ユヴェントスでは良い時期を過ごせておらず、ストーンズの状態に起因する状況を補う選択肢になるかもしれません。獲得するとは限りませんが、検討されている選手です」

最も可能性が高いのは、結局ガッティがトリノに残るという結末だ。シーズン終了まで多くの試合を控えるユヴェントスにとって必要な戦力であり、昨日のようなパフォーマンスを続ければ序列を上げる可能性もある。加えて、コンティナッサのロッカールームにイタリア人選手の強固な核を築きたいというユヴェントスの意向は、これまで何度も表明されている。仮にガッティが環境を変えたいと望んだとしても、ユヴェントスがインテルのような歴史的ライバルではなく、国外のクラブへ放出する可能性の方が高い。一方で、ジョヴァンニ・カルネヴァーリCEOが繰り返し述べてきたように、ユヴェントスに売却不可能な選手はいないのも事実だ。したがって、移籍が実現するかどうかは選手本人の意向に加え、届くオファー次第となる。たとえそれがインテルからでもだ。