ユヴェントスはアリアンツ・スタジアムでアタランタを相手に戦術的規律の非常に高いパフォーマンスを披露し、2-0の勝利を収めた。ルチアーノ・スパレッティ率いるチームはファイナルサードでより高い効率を示し、28分にフランシスコ・コンセイソンのゴールで均衡を破ると、後半終盤にグレイソン・ブレーメルが試合を決定づけた。ビアンコネーリはボール保持率53％を記録し、90分間を通して相手の枠内シュートをわずか2本に抑えた。

元ユーヴェ指揮官のマウリツィオ・サッリが率いるアタランタは、深く構えてコンパクトな守備ブロックを敷く相手に対し、本来のリズムを見いだせずに苦しんだ。5本のCKを獲得し、チャールズ・デ・ケテラエルを中心に意欲の片りんも見せたが、ベルガモ勢にはユヴェントスの3バックを崩すのに必要な精度が欠けていた。この結果によりユヴェントスはセリエA順位表で浮上。1.15の期待得点（xG）を生かし、シーズン序盤に安定感を欠くアタランタを突き放した。

GK＆守備陣

グリエルモ・ヴィカーリオ - 8/10

ゴール前で大きな存在感を放ったヴィカーリオは、全体として大きな脅威にさらされる場面は少なかったが、無失点を確保するために集中を切らさなかった。1本の重要なセーブを見せたほか、配球も非常に優れており、ユヴェントスがアタランタのプレスを回避する上で貢献した。ポジショニングも良く、クリステンセンのミドルシュートの脅威を効果的に消していた。

ジョン・ルクミ - 8/10

ルクミは守備トリオの左で岩のような存在だった。読みの鋭さで高評価に値するプレーを見せ、チームとして7回のインターセプトを記録する助けとなった。クルストヴィッチとのフィジカル勝負も見どころの一つで、対人戦を一貫して制し、相手に足場を築かせなかった。

ピエール・カルル - 7/10

フランス人DFは非常に整ったパフォーマンスを見せ、最終ラインにバランスをもたらした。カルルはマーク対応に勤勉で、必要な場面ではチームが高いラインを維持するのを助けた。チーム全体で31回のクリアを記録した守備ユニットの一員として、アタランタのFW陣にとってPA内を立ち入りの難しいエリアにしていた。

グレイソン・ブレーメル - 9/10

主将のパフォーマンスは圧巻の一言だった。0.765 xGしか許さなかった守備陣を率いただけでなく、77分には最も高い打点で合わせてヘディングで2点目を決め、勝利を決定づけた。空中戦での支配力と声によるリーダーシップが、ビアンコネーリの成功の土台となった。

中盤

ウェストン・マッケニー - 7/10

多様な役割をこなしながら、マッケニーは中盤でエデルソンに対抗するために必要な運動量を提供した。86分に交代するまで広いエリアをカバーし、守備ブロックとカウンターの出口をつなぐ役割を果たした。

ドウグラス・ルイス - 7/10

ブラジル人MFはユヴェントスの戦術的メトロノームとして機能し、高いパス成功率で試合を動かし続けた。守備面での働きも同様に印象的で、特にアディショナルタイムにはクリーンなタックルでアタランタの終盤の攻勢を止めた。ウイングバックが前へ出ることを可能にする安定感をもたらした。

メフメト・ゼキ・チェリク - 8/10

チェリクはサイドで大きな影響力を発揮し、28分のコンセイソン先制点をアシストした。クロスは一貫して危険で、ベッラノーヴァのオーバーラップへの対応を含め、守備の役割もきっちりこなした。

ケナン・アライベゴヴィッチ - 6/10

この若手にとってはやや静かな出来だった。ハーフタイムで交代するまで、試合に大きなインパクトを与えるのに苦しんだ。狭い局面でいくつか巧みなタッチは見せたが、スパレッティが後半によりフィジカルを求めたことで戦術的に下げられた。

攻撃陣

ニコラス・ゴンサレス - 7/10

ゴンサレスはライン間での動きによって絶えず脅威を与えた。得点こそなかったが、その存在によってアタランタ守備陣を本来の位置から引き出し、他の選手のためのスペースを生み出した。消耗の大きい働きを見せた後、73分に交代した。

フランシスコ・コンセイソン - 8/10

前半の決勝点を生んだコンセイソンは、28分にチェリクのクロスを押し込む鋭い嗅覚を見せた。22分にはそれ以前にイエローカードを受けていたものの、縦への鋭い仕掛けと決定力は、ユーヴェが均衡を破るためにまさに必要なものだった。

ランダル・コロ・ムアニ - 7/10

コロ・ムアニは高いインテリジェンスで最前線をけん引し、攻撃の基点として機能した。トランジション局面での連係は重要で、89分に退くまで、ガッティとスカルヴィーニというアタランタのセンターバック陣に休みなくプレッシャーをかけ続けた。

交代出場＆監督

パプ・サール - 6/10

ハーフタイムにアライベゴヴィッチに代わって出場し、中盤にさらなるエネルギーをもたらした。アタランタがテンポを上げようとする中で、中盤の安定化に貢献した。

エドン・ジェグロヴァ - 7/10

非常に効果的な短時間出場だった。72分にコンセイソンと交代すると、そのわずか5分後に正確なボールを供給し、ブレーメルのゴールをアシストした。

トゥーン・コープマイネルス - 6/10

73分に古巣相手で投入された。シンプルにプレーし、プロフェッショナルな試合運びで結果を締めくくる助けとなった。

ニック・ヴォルテマーデ - N/A

86分にマッケニーとの交代で出場。試合に影響を与えるには時間が足りなかったが、アディショナルタイムにはファウルをもらった。

ロイド・ケリー - N/A

89分にコロ・ムアニと代わって出場し、最後の時間帯に守備面の安全性をさらに加えた。

ルチアーノ・スパレッティ - 8/10

スパレッティはサッリとの戦術勝負を制した。やや低い位置に構えてサイドを突くという判断は完璧に機能し、特にジェグロヴァを含む交代策は試合を終わらせるタイミングとして申し分なかった。