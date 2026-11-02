代行監督、危機説を否定
ランドゥッチは、ケリム・アライベゴビッチとジェレミー・ボガのゴールで批判にさらされるユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督が本拠地で重要な勝利を収めた後、冷静さを呼びかけた。トリノの名門が南部のライバルに勝ち点3差をつけた一方、アウェーチームは精彩を欠き、枠内シュートはわずか1本。10試合で勝ち点14は、2009-10シーズン以来、この時点でのクラブのトップリーグにおける最低成績となる。
低調な出足で首位との差が拡大
南部のチームはリーグ戦で4勝2分け4敗。すでに首位ラツィオと勝ち点14差、トップ4とも同9差がついている。DAZN にパニックに陥っているかと問われたランドゥッチは、こう答えた。「心配はしていない。だが、この試合を重要視していただけに、非常に落胆している」
「実際、試合はあのような展開になった。口を閉じて水曜日に向けて準備しなければならない。負傷者は多いが、この日程では多くのチームが同じ状況にある。ある程度は避けられないことで、前に進むしかない」
出場停止処分を受けているアッレグリとの試合後の会話について、アシスタントは続けた。「ああ、ロッカールームで話したが、言うことはあまりない。当然、彼は満足していなかった。あなたなら満足していただろうか？」
「彼は、後半はもっと良くできたはずだ、ミスの代償を大きく払った、と言っただけだ。それだけだ」
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新たな負傷者が苦境に追い打ち
アレッサンドロ・ブオンジョルノ、スタニスラフ・ロボツカ、ダヴィド・ネレス、ブノワ・バディアシル、レオナルド・スピナッツォーラをすでに欠いていたアウェーチームは、ケヴィン・デ・ブライネとジョバンニ・ディ・ロレンツォもハーフタイムに交代を余儀なくされ、さらなる痛手を負った。
2人の交代について、ランドゥッチは付け加えた。「明らかに、2人ともプレーを続けられなかった。デ・ブライネは足首に問題があった。ジョバンニ・ディ・ロレンツォについては分からないが、彼も続けられなかった。それでも、我々はもっと良くやらなければならない。素晴らしいゴールで決着がついた互角の試合だったが、我々は自分たちで状況を悪くしてしまった」
首位との対決を前に欧州でアウェー戦
アッレグリは、負傷者を多く抱えるチームが水曜夜にチャンピオンズリーグでポルトとのアウェー戦に臨む際、テクニカルエリアに復帰する。ポルトガルで好結果を得ることは、セリエAで無敗の首位を走るラツィオとの国内での厳しい直接対決を前に、自信を取り戻すために不可欠だ。代表戦による中断期間の前に再びつまずけば、トップ4入りへの望みは風前の灯となる。