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ユヴェントスはアリアンツ・スタジアムでレンヌと激闘の末に2-2で引き分け、ヨーロッパリーグでの無敗を維持した。ゼキ・チェリクのゴールで早々に先制したものの、レンヌに立て続けに得点を許して逆転され、後半にニック・ヴォルテマーデのPKで追いついた。

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ユヴェントスとレンヌはトリノで手に汗握る2-2の引き分けを演じた。両チームにとって、守備組織の強固さに課題を残す結果となった。ユヴェントスは高い強度で試合に入り、開始わずか6分にゼキ・チェリクのゴールで先制。しかし、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームの戦術的な規律は前半半ばに揺らぎ、ムーサ・ターマリに同点弾を許した。さらに、ハーフタイム直前にはブライェ・ディアにPKを決められ、試合をひっくり返された。流れが変わったことで、ユヴェントスが攻守の切り替えに弱さを抱えていることが露呈し、ホームの観客は落ち着かない思いで前半終了を迎えた。

後半はユヴェントスがボールを支配し、最終的なボール保持率は54％に達したが、粘り強く守るレンヌの低い守備ブロックを崩すのに苦しんだ。それでも67分、この試合を通じてユヴェントスの攻撃で最も創造性を発揮していたニック・ヴォルテマーデが、PKを冷静に決めて同点に追いついた。ユヴェントスは勝ち越しを狙い、シュートを計14本放ったものの、決勝点となる3点目は奪えなかった。終盤にはレンヌのブードラルにイエローカードが出され、両監督も戦術的な交代を重ねたことで緊迫した幕切れとなったが、第3節の一戦は勝ち点を分け合う結果に終わった。

GK・守備陣

G. ヴィカーリオ：5/10

イタリア人GKにとって、歯がゆい一夜となった。3本のシュートを防いでユヴェントスを試合に踏みとどまらせた一方、前半にブライェ・ディアのPKを含む2失点を喫した。前半終了前にレンヌが優勢に立った時間帯には、普段のような守備陣を統率する存在感も欠いた。

F. ガッティ：4/10

ターマリとディアの動きに苦しんだセンターバックにとって、難しい試合だった。20分にイエローカードを受け、その後も安定感を見せられず。最終ラインの機動力を高めようとしたスパレッティの戦術的な判断により、60分に交代した。

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G. ブレーメル：6/10

先発した3バックの中では最も安定しており、要所で何度も相手の攻撃を阻んでレンヌの追加点を防いだ。ただ、前半に崩れた際には、意外なほど簡単に突破を許した守備陣の一員でもあった。

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L. ケリー：5/10

3バックの左で起用され、ボールを前進させる場面ではまずまずの働きを見せたが、レンヌの1点目につながる攻撃ではポジションを外された。ユヴェントスがより攻撃的な布陣に移る中、80分に交代した。

中盤

D. ルイス：6/10

ブラジル人MFはチームの攻撃のリズムをつくる中心となり、ユヴェントスのボール保持率54％に貢献した。効率よくボールをつないだ一方、後半にさらに深い位置を取ったレンヌの堅守を破る決定的なラストパスは出せなかった。

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T. コープマイネルス：6/10

広範囲をカバーしたオランダ人MFは、攻守のバランスが取れたプレーを見せた。先制点につながった序盤のプレスでは重要な役割を果たしたが、レンヌが中央を固めると影響力はやや薄れた。

W. マッケニー：6/10

マッケニーは持ち前の豊富な運動量を発揮し、ライン間に動いて攻撃を支えた。中盤では何度も競り合いに勝ったが、自身が大きな得点の脅威となることはできなかった。

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M. チェリク：7/10

6分に先制点を挙げ、素晴らしいスタートを切った。ペナルティーエリア内へ入る嗅覚を見せたが、ハーフタイムに交代。戦術変更か軽い打撲が理由とみられ、出場は前半だけにとどまった。

A. カンビアーゾ：6/10

ウイングバックとしてプレーし、サイドで常にパスの受け手となった。危険なクロスを何本も供給したものの、その大半はレンヌの空中戦に強い守備陣に対応された。後半アディショナルタイムの終盤までピッチに立った。

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攻撃陣

N. ヴォルテマーデ：8/10

ユヴェントスで間違いなく主役を担った。開始わずか6分でチェリクの先制点をアシストし、その後も攻撃の中心であり続けた。大きなプレッシャーの中、67分にPKを決めてチームを引き分けに導いた。

R. コロ・ムアニ：5/10

レンヌの5人で構成された守備陣の背後にスペースを見いだせず、フランス人FWにとって静かな一夜となった。後半は長い時間にわたって存在感を示せないまま、81分にジェレミー・ボガと交代した。

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途中出場選手・監督

P. カルル：6/10

ハーフタイムにチェリクに代わって出場。右サイドの守備に安定感をもたらし、後半にユヴェントスが試合のテンポを取り戻す助けとなった。

N. ゴンサレス：5/10

攻撃に勢いを加えるため、60分にガッティに代わって出場。相手DFを引きつけたものの、約30分の出場で枠内シュートは記録できなかった。

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J. ルクミ：6/10

残り10分でケリーに代わって出場。終盤に勝ち越しを狙うレンヌが送り込んだ数本のロングボールに、うまく対応した。

J. ボガ：5/10

81分にコロ・ムアニに代わって出場。持ち味のドリブルを何度か試みたが、均衡を破る決定的なプレーは生み出せなかった。

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K. アライベゴヴィッチ：採点なし

91分にカンビアーゾに代わって出場した、試合終了間際の戦術的な交代。試合に影響を与えるだけの時間はなかった。

L. スパレッティ：5/10

スパレッティ監督にとって、前半にチームがあまりにも簡単にリードを手放したことは懸念材料だろう。後半の修正によってチームを安定させ、引き分けに持ち込んだものの、当初の守備の布陣はレンヌの直接的な攻撃に対応しきれなかった。