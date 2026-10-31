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ユヴェントスが2分間で2ゴールを奪い、戦術的な膠着状態を打破した2012年の激闘を振り返ろう。マルティン・カセレスと10代のポール・ポグバのゴールによる重要な2-0の勝利は、スクデット争いの行方を決定づけた。

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2012年10月20日、ユヴェントス・スタジアムは単なるサッカー場ではなかった。緊張感に包まれたその舞台で、セリエA第8節は首位に並ぶ2チームの対決を迎えた。両者とも成績は6勝1分けだった。

アントニオ・コンテ監督率いるユヴェントスは、無敗を続ける王者としてその実力を証明しようとしていた。一方、ワルテル・マッツァーリ監督率いるナポリは、イタリアサッカーの勢力図を北から南へ塗り替えようと意気込む挑戦者だった。秋の冷気が漂うトリノには、優勝の行方を左右しかねない一戦の緊張感が満ちていた。

紙一重の駆け引きが続いた戦術戦

最初の80分は、堅固な守備と互いの攻撃を封じる戦術が際立った。ユヴェントスは「BBC」の3人、アンドレア・バルザーリ、レオナルド・ボヌッチ、ジョルジョ・キエッリーニを擁し、エディンソン・カバーニの脅威を抑え込んだ。

26分にはナポリが均衡を破りかけた。カバーニの強烈なFKはマルコ・ストラーリを破ったものの、ゴールの枠に当たった。両チームがスペースを消し合い、アンドレア・ピルロのパスには青い壁が立ちはだかり、マレク・ハムシクの突破も粘り強く追跡された。

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均衡を破った終盤の10分間

現実的な引き分けに終わると多くの人が予想する中、コンテ監督はベンチに打開策を求めた。そして80分、ついに均衡が破れる。試合を組み立ててきたピルロが、得意のCKを守備陣の対応が難しいエリアへ送り込んだ。投入されて間もないカセレスが絶妙なタイミングで跳び上がり、モルガン・デ・サンクティスを破るヘディングシュートを叩き込んだ。安堵と歓喜の大歓声がスタジアムに響き渡り、シーズンの勢力図が動く瞬間となった。

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10代の逸材がその存在を示す

ナポリが崩れた守備陣形を立て直す間もなく、ユヴェントスはわずか2分後に再び得点した。クリアボールがペナルティーエリア際にいた19歳のポグバのもとへこぼれる。若きフランス人選手は、落ちてくるボールを高い位置で鮮やかなボレーシュートに捉えた。鋭い一撃はゴール下隅に突き刺さり、デ・サンクティスにはどうすることもできなかった。それは単なる1点ではない。世界的スターの登場を告げ、ナポリの挑戦に決定的な一撃を与えるゴールだった。

トリノで首位の座を確かなものに

2-0というスコアは、コンテ監督率いるチームの決定力を物語っていた。ナポリは試合の大半で互角に渡り合ったが、ユヴェントスは選手層の厚さと精神的な強さを示し、わずかな差を勝利につなげた。この勝利でユヴェントスは首位でのリードを3ポイントに広げ、その後も一度も首位を譲らなかった。戦術的な膠着状態を個人の圧倒的な輝きが打ち破り、ナポリに悔いを残した午後だった。

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この一戦は、結果として一時代を築く支配的な強さのきっかけとなった。最大のライバルを鮮烈な形で破ったユヴェントスが手にしたのは、勝ち点3だけではない。イタリアサッカー界で心理的な優位も確立した。2分間で生まれた2ゴールは、その後の黄金時代を象徴する場面となった。大一番では、互角の展開と勝利を分けるのは、わずか数秒と若さゆえの恐れを知らぬプレーなのだと示した。