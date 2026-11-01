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ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスは、かつて自身がスクデットに導いたナポリをアリアンツ・スタジアムで2-0と下した。ケリム・アライベゴヴィッチと途中出場のジェレミー・ボガが、ともにペナルティーエリア外から得点。この勝利でユヴェントスは、試合前に勝ち点14で並んでいたナポリを順位で上回り、ホームでのナポリ戦における連続無失点を4試合に伸ばした。

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接戦は荒れた展開となり、決定機の応酬ではなく、2度の質の高いプレーで決着した。ユヴェントスのシュート数は相手の7本に対して18本、ゴール期待値（xG）は相手の0.41に対して0.79だったが、2得点のxGは合計わずか0.05だった。先制点は数的優位に立つ前に生まれた。アライベゴヴィッチが70分に決め、その5分後にルカ・マリアヌッチが退場となった。

ユヴェントスの戦術的布陣

スパレッティ監督は4-3-2-1を採用したが、22分までにチームは4-4-2に落ち着いた。中盤の右にウェストン・マッケニー、左にアライベゴヴィッチが入り、ニック・ヴォルテマーデとランダル・コロ・ムアニが前線に並んだ。中央はドウグラス・ルイスとトゥーン・コープマイネルスが担った。

ホームチームが最も脅威を生んだのは左サイドだった。左サイドバックのフアン・カバルは積極的に攻め上がり、18分にはクロスを上げてマティアス・オリベラにヘディングでクリアされ、33分にはジョヴァンニ・ディ・ロレンツォの背後へ抜け出した。一方、アライベゴヴィッチは内側に流れてシュートを放った。ユヴェントスの攻撃はこのサイドに偏っており、最終的に2得点ともここから生まれた。

もう一つの武器はセットプレーだった。ユヴェントスはナポリの4本に対して13本のCKを獲得し、クロスも相手の14本に対して29本を供給。その大半をルイスが蹴った。30分を迎える直前には、CKからカバルの肩に当たったボールがポストを直撃。ジョン・ルクミ、マッケニー、フェデリコ・ガッティ、ブレーメルもセットプレーからヘディングや至近距離での得点機を得た。敵陣でのプレーでもユヴェントスが優勢で、アタッキングサードでのパス成功数はナポリの56本に対して99本、相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数は相手の10回に対して36回だった。

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前線ではヴォルテマーデが攻撃の起点となり、下がってボールを受け、ファウルを誘った。38分にマリアヌッチが最初の警告を受けたのも、ヴォルテマーデを引っ張ったためだった。一方、コロ・ムアニは供給されたボールを生かせなかった。2度オフサイドとなり、54分にはパスが長くなって有望なカウンターの好機を逃した。60分に交代で退く際にはブーイングを浴びた。

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ナポリの戦術的布陣

マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるナポリは、アシスタントのマルコ・ランドゥッチがベンチに入り、4-3-3で臨んだ。中盤にはケヴィン・デ・ブライネ、フランク・アンギサ、スコット・マクトミネイが並び、その前にマッテオ・ポリターノ、ロレンツォ・ルッカ、ノア・ラングを配置。ボール保持率では51％対49％とわずかに上回ったが、プレーの大半は中盤で展開され、攻撃の分布図からもユヴェントス陣内で継続的に攻め込めていなかったことが分かる。

ナポリの脅威は、ほぼ空中戦に限られた。8分にはルッカのヘディングシュートをグリエルモ・ヴィカーリオが好セーブで防ぎ、続くCKではディ・ロレンツォのヘディングが枠を越えた。26分にもルッカがCKからゴールに迫った。序盤のルッカのヘディングは、この試合におけるナポリ唯一の枠内シュートだった。直近3試合で11得点を挙げていたチームにとって、際立って低調な結果だ。流れの中での最大の好機は30分、ポリターノとアンギサがボールをつないだ末にラングに訪れたが、ペナルティーエリア中央からのシュートは大きく枠を越えた。

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ボールを持たない場面では、ナポリは長い時間にわたり自陣のペナルティーエリアを守り、クリア数はユヴェントスの21回に対して34回に上った。タックルの成功率はわずか4分の1だった。また、アンギサは序盤、コープマイネルスに誤って足首を踏まれ、治療を受けることになった。

戦術面の駆け引き

鍵となったのは、ユヴェントスの左サイドとナポリの右サイドの攻防だった。前半を通じてカバルとアライベゴヴィッチはディ・ロレンツォの背後のスペースを狙った。ハーフタイムには、すでに警告を受けていたマリアヌッチを残し、主将ディ・ロレンツォに代えてアミル・ラフマニを投入。ナポリはそのサイドの守備陣を組み替えた。

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反対側では空中戦も同じく重要だった。ルクミは20分、ルッカを倒して警告を受け、その直後にもルッカと競り合った。ルッカは最終的にナポリで最も存在感を示した選手となった。また58分には、ルクミのミスからポリターノが背後へ抜け出し、ヴィカーリオがペナルティーエリアから飛び出してタックルしなければならなかった。ナポリが裏を取った数少ない場面の一つだった。

ユヴェントスは最終的に左サイドから均衡を破った。70分、エドン・ジェグロヴァが相手のチャレンジをかわしてアライベゴヴィッチにつなぐと、アライベゴヴィッチが約18メートルの位置から左足で放ったシュートがアレックス・メレトを破った。その5分後、マリアヌッチは左サイドでカバルを倒し、2度目の警告を受けて退場となった。

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試合中の修正

両チームともハーフタイムに交代を行った。ナポリは2人を代え、ディ・ロレンツォに代えてラフマニ、目立った働きのなかったデ・ブライネに代えてビリー・ギルモアを投入。一方、スパレッティ監督はマッケニーに代えてDFガッティを送り出した。ガッティはその後、遠めからのシュートやCKからのヘディングで攻撃にも絡んだ。

スパレッティ監督が計画していた攻撃的な交代は、決定的な効果をもたらした。59分にコロ・ムアニに代わって入ったジェグロヴァは、その11分後に先制点をアシスト。さらに遠距離から2度シュートを放ち、いずれも相手にブロックさせた。ユヴェントスはその後、警告を受けていたルクミに代えてロイド・ケリーを投入し、守備を強化した。

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そのほかの重要な交代は負傷によるものだったが、こちらも奏功した。アライベゴヴィッチは得点後にベンチへ合図を送り、ボガと交代。82分には足を引きずりながら退いたカバルに代わり、アンドレア・カンビアーゾが入った。その5分後、交代出場の2人が左サイドで連係。カンビアーゾのパスを受けたボガが内側を駆け上がり、遠めの位置から右足でカーブをかけたシュートをゴール下隅に決めた。

10人となったナポリもなお前へ出て、アンギサに代えてFWジョヴァネを投入。負傷したオリベラに代わってサム・ベウケマも出場した。終盤にはラファ・マリンがセットプレーからヘディングシュートを放ったが、枠を外れ、ナポリが再びヴィカーリオを脅かすことはなかった。

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総括

ユヴェントスが相手を圧倒して勝った試合ではない。より長く敵陣でプレーし、左サイドからの攻撃とセットプレーでナポリを押し込み、メレトが防げない2本の質の高い遠距離シュートを決めたことが勝因だった。一方、ナポリはルッカのヘディング以外に突破口を見いだせなかった。スパレッティ監督の交代策は再び結果を出した。今季リーグ戦で途中出場の選手が挙げた得点はこれで6点となり、上回るのはローマだけだ。古巣と対戦したこの夜、それが勝利には十分だった。