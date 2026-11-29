共有 GOALをGoogleでフォロー

ユヴェントスはコモ湖畔でコモに0-3で敗れ、枠内シュートはわずか1本。5試合続いた無敗が途切れ、セリエAで4位のコモとの差は8ポイントに広がった。

広告

ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスは開始わずか5分で10人となった。ランダル・コロ・ムアニがアレックス・バジェに手を出し、一発退場を命じられた。その後、コモはボール保持率75％、シュート18本を記録。前半アディショナルタイムにニコ・パスがFKを曲げてニアサイドに決め、ついに均衡を破った。

後半も流れは変わらなかった。63分にはCKの後、タソス・ドゥヴィカスが至近距離から押し込む。さらに試合終了10分前、パスの落としから自身2点目を決めた。セスク・ファブレガス監督にとって、ユヴェントス戦はこれでセリエAで3連勝。いずれも無失点で、合計スコアは7-0となった。

『GOAL』がスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャでのユヴェントスの選手たちを採点する。

GK＆守備陣

グリエルモ・ヴィカーリオ（6/10）：ユヴェントスで最も忙しく、最も良かった選手。5本のシュートを防ぎ、そのうち3本はビッグセーブだった。14分と38分のパスのシュートに加え、終盤にも好守を見せ、大敗を防いだ。パスのFKにはニアサイドで手を伸ばしたが、止められなかった。

広告 広告

ピエール・カルル（5/10）：3バックの右でタックルを3回成功させた一方、ボールを何度もCKに逃した。相手に与えたCKは4本で、63分の1本が2失点目につながった。81分にフアン・カバルと交代した。

Related Topics

ブレーメル（6/10）：攻め込まれ続ける守備陣で奮闘し、守備アクション10回、クリア6回を記録。53分にはトゥーン・コープマイネルスのボールに頭で合わせたが、枠を外れた。ユヴェントスにとってセットプレーからの最大の好機だった。

ジョン・ルクミ（6/10）：3バックで最も落ち着いたプレーを見せた。35本中32本のパスを成功させ、クリアは6回。前半にはファーポストでパスのチャンスを阻んだ。

広告

中盤

ゼキ・チェリク（6/10）：右サイドで忙しく動き、クリア6回を含む守備アクション10回を記録。地上戦の競り合いも6回中4回に勝った。ただし、ルーカス・ダ・クーニャへのファウルでFKを与え、そこからパスに先制を許した。その後、フランシスコ・コンセイソンの終盤のシュートをお膳立てし、89分に退いた。

ウェストン・マッケニー（6/10）：21分のコープマイネルスのシュートを含め、チームのシュート6本のうち2本を演出。しかし、ユヴェントスが攻撃に転じようとする場面でボールを失う回数が多すぎた。

広告

パペ・マタル・サール（6/10）：堅実なプレーで25本中22本のパスを成功させ、タックルも3回記録。2失点目は不運だった。サムエレ・リッチのシュートが自身に当たってドゥヴィカスの前にこぼれた。70分に交代した。

トゥーン・コープマイネルス（6/10）：21分の遠目からの強烈なシュートが、ユヴェントス唯一の枠内シュートとなった。セットプレーからブレーメルのヘディングにつながるクロスも供給したが、チームを前進させることはほとんどできなかった。

広告

アンドレア・カンビアーゾ（6/10）：ユヴェントスで最も好機を生み出した選手。33分にはニック・ヴォルテマーデとのワンツーからスルーパスを出し、チーム唯一の決定機を作った。地上戦の競り合いも7回中5回に勝利。70分に交代した。

攻撃陣

ランダル・コロ・ムアニ（2/10）：出場はわずか5分。バジェに引き止められると、相手DFの顔に向かって腕を振り、これを副審に見られた。一発退場により、チームメイトはほぼ90分間を数的不利で戦うことになった。

広告

ニック・ヴォルテマーデ（5/10）：退場後は前線で孤立し、ほとんどボールに触れなかった。33分にはユヴェントス唯一の決定機を迎えたが、ペナルティーエリア中央からのシュートは枠を外れた。決めていれば、10人のユヴェントスが意外な先制点を奪うところだった。70分に退いた。

途中出場選手＆監督

フランシスコ・コンセイソン（6/10）：70分にサールと交代して入り、攻撃に活気をもたらした。84分にはペナルティーエリア右からシュートを放ったが、大きく枠を外れた。

広告

ケリム・アライベゴビッチ（6/10）：70分にカンビアーゾに代わって出場。試合終了7分前にペナルティーエリア中央からシュートを放ったが、ブロックされた。

ジェフ・エカトル（5/10）：70分にヴォルテマーデと交代して出場。オフサイドを取られ、地上戦の競り合いは3回すべてで敗れた。87分には速攻からシュートを放ったが、枠を外した。

広告

フアン・カバル（採点なし）：81分にカルルと交代して出場。

フェデリコ・ガッティ（採点なし）：89分にチェリクに代わって出場。

広告

ルチアーノ・スパレッティ（4/10）：退場は監督の責任ではないが、10人になったチームは打開策を見いだせなかった。3バックを維持し、ヴォルテマーデを孤立させたまま、最初の交代は0-2となった70分まで待った。ユヴェントスは21分以降、ビュテズを一度も脅かせなかった。